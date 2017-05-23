Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике РФ

Всемирный банк снизил свой прогноз по росту ВВП в России в 2017 году до 1,3% ВВП, что на 0,2 п.п. меньше чем прогнозировалось изначально. Также снижены прогнозы роста экономики России в 2018–2019 годах на 0,1 п.п. - до 1,4% в год, тогда как ранее предполагался рост в 1,7 и 1,8 процента соответственно.

«Основным фактором оживления экономики будет позитивный эффект от условий внешней торговли, обусловленный ростом цен на нефть, наряду с более стабильными макроэкономическими условиями», - говорится в докладе организации.

Во Всемирном банке считают, что в следующие два года источником роста станет оживление потребительской активности россиян, а инвестиции будут играть вспомогательную роль.

Темпы роста частного потребления, согласно прогнозу, должны достигнуть 1,8% в 2017 году и 2,5% в 2018 и 2019 годах. «Снижение темпов инфляции будет способствовать повышению реальной заработной платы, которая станет главным источником роста реальных доходов»,- считают аналитики.