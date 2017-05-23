Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике РФ

Опубликовано 23.05.2017 в разделе комментариев 1

Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике РФ

Всемирный банк снизил свой прогноз по росту ВВП в России в 2017 году до 1,3% ВВП, что на 0,2 п.п. меньше чем прогнозировалось изначально. Также снижены прогнозы роста экономики России в 2018–2019 годах на 0,1 п.п. - до 1,4% в год, тогда как ранее предполагался рост в 1,7 и 1,8 процента соответственно.

«Основным фактором оживления экономики будет позитивный эффект от условий внешней торговли, обусловленный ростом цен на нефть, наряду с более стабильными макроэкономическими условиями», - говорится в докладе организации.

Во Всемирном банке считают, что в следующие два года источником роста станет оживление потребительской активности россиян, а инвестиции будут играть вспомогательную роль.

Темпы роста частного потребления, согласно прогнозу, должны достигнуть 1,8% в 2017 году и 2,5% в 2018 и 2019 годах. «Снижение темпов инфляции будет способствовать повышению реальной заработной платы, которая станет главным источником роста реальных доходов»,- считают аналитики.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Истина там же написал 23.05.2017 18:33
Основным фактором оживления экономики будет позитивный эффект от условий внешней торговли, обусловленный ростом цен на нефть,
*************
Ой вей . Одна надежда на нефть.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к визам между Россией и Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Роснефтяные менеджеребцы откушивают водочку из рюмочек по 11 тысяч за штуку
Роснефтяные менеджеребцы откушивают водочку из рюм...
22.05.2017
Новые жертвы "Платона"
Новые жертвы "Платона"
23.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Глава Нижнего Новгорода, у которого Навальный нашел квартиры в Майами, заявил о своей отставке (0)
Чулпан Хаматова зачитала обращение деятелей культуры в поддержку Серебренникова (1)
Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике РФ (1)
Песков: у Путина нет "раздумий и планов" по предвыборной кампании (8)
Экс-министру Улюкаеву вынесено окончательное обвинение (1)
В центре современного искусства "Винзавод" проходят обыски (2)
Россияне задолжали "Газпрому" 160 млрд рублей (2)
В Манчестера Полиция эвакуировала торговый центр из-за угрозы взрыва (3)
Москалькова не нашла доказательств подкупа людей на акции "Он вам не Димон" 26 марта (2)
"Роснефть" сохранит выплаты членам совета директоров на уровне 2015 года (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Выспалась!!!
Максим Калашников Максим Калашников: О пустоте международной войны с террором
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Максим Калашников: подполье - опыт большевиков Закаспия
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: О наболевшем, о нищете
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss