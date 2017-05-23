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Московский листок

Чулпан Хаматова зачитала обращение деятелей культуры в поддержку Серебренникова

Опубликовано 23.05.2017 в разделе комментариев 0

Чулпан Хаматова зачитала обращение деятелей культуры в поддержку Серебренникова

Актриса Чулпан Хаматова на акции у "Гоголь-центра" зачитала заявление деятелей культуры в поддержку художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова, передает Дождь.

«Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра „Гоголь-центр”, потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебренников — один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только в России, но и по всему миру. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование», — сказала она

По ее словам, письмо подписали Евгений Миронов, Олег Табаков, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Юлия Пересильд, Виктория Толстоганова.

В настоящее время у здания театра собрались несколько десятков человек. Это артисты, зрители, журналисты. Собравшиеся обсуждают происходящие события и ожидают обещанных спектаклей, первый из которых должен начаться в 19:00.

Тем временем к зданию театра подъехал полицейский автозак и еще три полицейских автомобиля. Сотрудники полиции призвали собравшихся разойтись.

Ранее во вторник у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски. По версии Следственного комитета, они связаны с уголовным делом о хищении 200 миллионов рублей, выделенных государством автономной некоммерческой организации «Седьмая студия». Серебренников, который является единственным владельцем студии, проходит по делу в качестве свидетеля.

Сам Серебренников, комментируя ситуацию, заявил, что он «в полном шоке и недоумении». Около трех часов дня его увезли на допрос в Следственный комитет.

 



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