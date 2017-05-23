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Московский листок

Глава Нижнего Новгорода, у которого Навальный нашел квартиры в Майами, заявил о своей отставке

Опубликовано 23.05.2017 в разделе комментариев 0

Глава Нижнего Новгорода, у которого Навальный нашел квартиры в Майами, заявил о своей отставке

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в городскую думу заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности.

«В январе этого года мне исполнилось 60 лет — время, когда принято уходить на пенсию… Впереди у нас два очень ответственных события в жизни города, которые требуют полной концентрации и самоотдачи, поэтому я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым», - говорится в заявлении Карнилина, которое будет рассмотрено 24 мая на заседании городской думы.

По его словам, сейчас активно ведутся консультации по поводу кандидатуры нового главы города, а сам он после ухода останется депутатом гордумы.

Напомним, что в конце прошлого года основатель Фонда борьба с коррупцией Алексей Навальный опубликовал информацию о том, что Иван Карнилин владеет двумя квартирами в Майами стоимостью около 130 миллионов рублей. По словам оппозиционера, две элитные квартиры площадью 130 кв.м. и 159 кв.м. Карнилин приобрел в 2013-2014 годах. Недвижимость оформлена на дочь и жену мэра и отсутствует в декларации мэра.

"Нигде нет никакой информации о том, что Альбина Карнилина является бизнесвумен или госслужащим с огромным официальным доходом. Зато ее муж работает депутатом Городской Думы Нижнего Новгорода уже 22 года, а сейчас стал мэром. Его официальный доход за 2015 год составляет 4.7 млн рублей", - утверждал Навальный.

По его словам, общая стоимость этих апартаментов составляет почти два миллиона долларов или 130 миллионов рублей. «Огромная сумма, в Нижнем Новгороде можно купить около 60 хороших однокомнатных квартир на эти деньги», - пишет оппозиционер. Кроме того, согласно реестру города Майами cемья Карнилиных заплатила в бюджет США одних только налогов на недвижимость за 2014-2016 год около $76,000 или почти 5 млн рублей.

Сам городской глава признал наличие недвижимости в США, отметив, что квартиры были куплены на деньги, заработанные в коммерческих структурах, и оформлены на жену, с которой он в разводе.

Сегодня Навальный написал, что отставка совпала с началом суда ФБК с Карнилиным по поводу квартир в США. «Наша информация железная, основана на документах, спорить с ней невозможно. Лучше уйти и не быть чиновником. Это большая победа ФБК и всех, кто помогал нам с распространением информации об этом кейсе», - считает оппозиционер.

 



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