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Московский листок

Вашингтон пообещал втрое сократить финансовую помощь Украине

Опубликовано 23.05.2017 в разделе комментариев 0

Вашингтон пообещал втрое сократить финансовую помощь Украине

Соединенные Штаты планируют в 2018 втрое сократить финансовую помощь Украине. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, которое опубликовано на сайте ведомства во вторник.

Согласно документу, Вашингтон в следующем году направит Киеву 203,7 миллиона долларов, тогда как в 2016 году эта сумма равнялась 667 миллионам. Причина такого решения американских властей не уточняется. Не говорится и о том, на какие цели будут направлены эти деньги.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о планах руководства США отменить бесплатную военную помощь Украине. Это решение также затронуло Вьетнам, Индонезию, Колумбию, Пакистан и Филиппины.

 

Отметим, что во вторник бюджетное управление Белого дома представило проект бюджета США на следующий финансовый год. Документ предусматривает сокращение госрасходов на $3,6 трлн в ближайшие 10 лет. Планируемый секвестр является крупнейшим в истории США. Проект предусматривает урезание финансирования таких социальных программ, как продовольственные карты для малоимущих слоев населения, льготы для выпускников вузов, субсидии фермерским хозяйствам, медицинское обеспечение людей с ограниченными доходами Medicaid.

«Это первый бюджет для тех, кто платит налоги», — заявил директор Бюджетного управления США Мик Малвейни на брифинге.

Он уточнил, что проект бюджета призван защитить прежде всего интересы платежеспособных граждан.

«Все, что мы делаем в этой администрации... нацелено на поддержание роста ВВП на уровне 3%. Еще 10 лет назад это было нормой, было исторической нормой для страны», — подчеркнул Малвейни.

 



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