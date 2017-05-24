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Московский листок

"Темная ночь" обошлась в 600 тысяч

Опубликовано 24.05.2017 в разделе комментариев 3

путин рейтинг
"Темная ночь" обошлась в 600 тысяч

«Первый канал» заплатит более 600 тысяч рублей за исполнение в эфире композиции «Темная ночь», сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Иск в суд подала компания ООО «Национальное музыкальное издательство», обладающая правами на произведение. Песня «Темная ночь» прозвучала в эфире «Первого канала» 25 и 26 декабря 2015 года в шоу «Голос. Финал». Ее исполняла участница конкурса Эра Канн. Песня «Темная ночь» была написана поэтом Владимиром Агатовым и композитором Никитой Богословским в 1943 году. Композиция была записана специально для фильма «Два бойца».

Я, конечно, тупой совок и коммуняка вдобавок, поэтому не понимаю, как у всенародного шедевра, написанного совершенно в другую эпоху, может оказаться "хозяин" в совершенно ином времени. Нет, я понимаю, что все, что с надрывом пупка было создано тремя поколениями советских людей, наконец обрело своих хозяев - заводы, дороги, электростанции. Но теперь еще и шедевры культуры, сугубо нематериальные?

Нас убеждали, что новые "хозяева" смогут заставить воду вращать трубины быстрее, а нефть гореть жарче, чем при неумелых и бестолковых коммуняках. И судя по ценам на свет и тепло, им это и правда удалось...

Но как новый эффективный владелец может улучшить песню? А вот, оказывается, можно! Ну когда б за дно исполнение песни при коммуняках можно было получить разом 600 тысяч рублей?

Надо б расширить практику: спел песню, стоя утром в кальсонах - заплати соточку правообладателю. Спел ее же в компании - гони тысчонку! Ну а уж если на конкурсе сельской песни - тут не меньше десяти тысяч...

И за погляд пусть деньги платят! Прошел мимо памятника Петру работы Церетели, поднял голову - плати правообладателю! Сфотографировался на фоне - еще плати, причем еще и городу, на земле которого стоит шедевр. Плюнул в его сторону - штраф.

Кстати, если в метро крутить песни, то за их прослушивание тоже можно дополнительно взимать, вместе с проездом. А за портрет Путина на стене - так и за погляд, и за размещение, да еще и за государственную символику...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
НэТ написал 24.05.2017 00:59
Так нужно как Дон Кихот - за понюх еды с него потребовали деньги - он показал, но не отдал.
Нужно потребовать доказательств, что "правообладатели" имеют какое-то отношение к композитору или автору слов, а также к СССР. Нет доказательств - нет денег. Кстати, срок авторского права однако 20 лет.
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Re: Вот это правильно
!!Q!!TOTBOGTOT---TAKI!!!@ написал 24.05.2017 00:45
"Нас убеждали, что новые "хозяева" смогут заставить воду вращать трубины быстрее, а нефть гореть жарче, чем при неумелых и бестолковых коммуняках. И судя по ценам на свет и тепло, им это и правда удалось..."
- Таки кто убеждал? безумные вчонкины, бесноватые гав-нолики, ебаныевротлибералыиправозащитники - то таки да! Но "левые" таки не понимают, что этим прослоечным прокладочникам надо устроить таки децимацию, как способ заставить этих невменяемых идиотов таки осознать то, что эта публика ответственна за развал страны и гибель десятков миллионов ее тупых таки населюков - то таки да!
А с ебанымивротлибераламииправозащитниками "левые" таки сами ходят на всякие "митинги", потому, что они "против путина" - то таки да!
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Вот это правильно
Гнев написал 24.05.2017 00:09
Очень правильная статья!
А правотрговцы-копирасты это выродки которым самое место на столбах.
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