"Темная ночь" обошлась в 600 тысяч

«Первый канал» заплатит более 600 тысяч рублей за исполнение в эфире композиции «Темная ночь», сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Иск в суд подала компания ООО «Национальное музыкальное издательство», обладающая правами на произведение. Песня «Темная ночь» прозвучала в эфире «Первого канала» 25 и 26 декабря 2015 года в шоу «Голос. Финал». Ее исполняла участница конкурса Эра Канн. Песня «Темная ночь» была написана поэтом Владимиром Агатовым и композитором Никитой Богословским в 1943 году. Композиция была записана специально для фильма «Два бойца».

Я, конечно, тупой совок и коммуняка вдобавок, поэтому не понимаю, как у всенародного шедевра, написанного совершенно в другую эпоху, может оказаться "хозяин" в совершенно ином времени. Нет, я понимаю, что все, что с надрывом пупка было создано тремя поколениями советских людей, наконец обрело своих хозяев - заводы, дороги, электростанции. Но теперь еще и шедевры культуры, сугубо нематериальные?

Нас убеждали, что новые "хозяева" смогут заставить воду вращать трубины быстрее, а нефть гореть жарче, чем при неумелых и бестолковых коммуняках. И судя по ценам на свет и тепло, им это и правда удалось...

Но как новый эффективный владелец может улучшить песню? А вот, оказывается, можно! Ну когда б за дно исполнение песни при коммуняках можно было получить разом 600 тысяч рублей?

Надо б расширить практику: спел песню, стоя утром в кальсонах - заплати соточку правообладателю. Спел ее же в компании - гони тысчонку! Ну а уж если на конкурсе сельской песни - тут не меньше десяти тысяч...

И за погляд пусть деньги платят! Прошел мимо памятника Петру работы Церетели, поднял голову - плати правообладателю! Сфотографировался на фоне - еще плати, причем еще и городу, на земле которого стоит шедевр. Плюнул в его сторону - штраф.

Кстати, если в метро крутить песни, то за их прослушивание тоже можно дополнительно взимать, вместе с проездом. А за портрет Путина на стене - так и за погляд, и за размещение, да еще и за государственную символику...

Анатолий Баранов