Турция ввела новые ограничения на импорт пшеницы из России

Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы - теперь на РФ должно приходиться 20–25% от всех выданных лицензий на импорт, сообщают "Ведомости" со ссылкой на аналитический центр "Совэкон" и топ-менеджеров двух российских экспортеров.

Речь идет о лицензиях на поставку пшеницы в режиме внутренней переработки: такая лицензия позволяет поставлять зерно в страну без пошлины для переработки и дальнейшего экспорта. Этот режим действует в Турции для всех стран – для защиты внутреннего рынка.

С 15 марта Турция перестала выдавать лицензии на поставку российской сельхозпродукции в таком режиме. Поставки остановились – размер пошлины для пшеницы составляет 130%. Это стало реакцией на продолжающийся в течение полутора лет запрет на поставку помидоров и некоторых других овощей, который Россия ввела после того, как турецкие ВВС сбили российский истребитель.

После встречи в 3 мая президенты России и Турции договорились снять все ограничения, но Москва оставила запрет на помидоры в силе. Путин объяснил это ростом производства помидоров в России.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, эЭмбарго на помидоры может продлиться минимум 3–5 лет. Причина в том, что надо завершить тепличные проекты российских инвесторов, обеспечить помидорами российский рынок.

По сути, сейчас Турция решила квотировать поставки российской пшеницы, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов. Он это связывает с тем, что и Россия не полностью сняла запрет на турецкие помидоры. Кроме того, Турция не включила Россию в число возможных стран-поставщиков кукурузы на тендере, который прошел в мае.