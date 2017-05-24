Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Роснефть" отменила закупку чайных ложек по 14 тысяч рублей

Опубликовано 24.05.2017 в разделе комментариев 3

"Роснефть" отменила закупку чайных ложек по 14 тысяч рублей

Дочерняя компания "Роснефти" "РН-Аэрокрафт" отменила закупку "предметов интерьера" на сумму 5 млн рублей, о которой ранее сообщал основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Его внимание привлекли цены на отдельные лоты: например, серебряные чайные ложечки стоимостью почти 15 тыс. рублей каждая, стаканы для воды по 11,7 тыс. рублей, икорницы по 83 тыс. рублей, салфетницы за 32,6 тыс. рублей, а также пледы по 124,6 тыс. рублей. Общая сумма закупки с учетом НДС составляла 4,75 миллиона рублей. По данным Навального, компания планировала покупку этих предметов для вертолета. «Ну ведь в самом деле нельзя же просто лететь в вертолете и не иметь с собой пледа бежевого за 124 тыс. руб., рюмки для водки за 11 тыс. руб. и щипчиков для сахара за 29 тыс. руб», — отметил Навальный.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев позже заявил, что закупка производится для самолета, на котором летают сотрудники «Роснефти» ее партнеры. По его словам, они часто совершают дальние перелеты и вынуждены ночевать, работать и вести переговоры в самолёте, «проводя там время на грани нормальных человеческих возможностей». При этом он назвал цены закупок «разумными», отметив, что самолет должен быть обеспечен качественными тарелками, вилками, ложками и другими средствами для приема пищи.

«Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?» — заявил пресс-секретарь «Роснефти».

23 мая вечером "Роснефть" опубликовала на своем сайте протокол заседания закупочной комиссии "РН-Аэрокрафт". В нем отмечается, что ООО "РДА" отказалось снизить цену, в связи с чем договор с этим поставщиком заключаться не будет.

"Как мы говорили, это закупка несостоявшаяся, на сайте вывешиваются предложения. Как я случайно узнал благодаря деятельности господина Навального, закупка отменена, так как не удалось в ходе переговоров с поставщиком снизить цену. Теперь у господина Навального есть возможность втюхать нам более дешевые и качественные вилки и столовое серебро, которое он нажил непосильным трудом", — сказал Леонтьев.

По словам Леонтьева, скорее всего, компания объявит аналогичную закупку, так как в любом случае ей требуется посуда и столовые приборы.

"Все будет проводиться в рамках наших обычных процедур. Пусть Навальный следит за нашими закупками, может быть у него есть тарелочно-салфеточно-ложечное производство, он же видный у нас бизнесмен", — заключил Леонтьев.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Ытак написал 24.05.2017 10:21
Эти господа-ворье, вылезшие из грязи в князи, во сто крат хуже тех, что наши деды сковырнули в 1917 году с народной шеи. Это ворье от награбленного потеряло всякую реальность. Народ молчит, а это приводит к тому, что в следующий раз им уже захочется посуду и столовые приборы из золота инкрустированного бриллиантами.
Ответить
Леонтьев=ХАМЛО
Из глубинки написал 24.05.2017 09:39
А мы со своих 7500рублей на лечение детей собираем. НЕСПРАВЕДЛИВО все это,как-то.
Ответить
(без названия)
не понял? написал 24.05.2017 09:28
Зачем Мише посуда?Он и из горла может!И рукавом закусит.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к визам между Россией и Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Итоги голосования в "Битве за кремлевский престол". Неожиданно...
Итоги голосования в "Битве за кремлевский престол"...
24.05.2017
Новые жертвы "Платона"
Новые жертвы "Платона"
23.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ОСАГО для неопытных водителей может подорожать на 80% (0)
"Роснефть" увеличила сумму иска к АФК "Система" до 170,6 млрд рублей (0)
Умер внук Иосифа и сын Василия Сталиных (0)
"Роснефть" отменила закупку чайных ложек по 14 тысяч рублей (3)
Турция ввела новые ограничения на импорт пшеницы из России (0)
"Рабовладельцепад" в США крайне озадачил русских блогеров (19)
"Темная ночь" обошлась в 600 тысяч (22)
Вашингтон пообещал втрое сократить финансовую помощь Украине (4)
Глава Нижнего Новгорода, у которого Навальный нашел квартиры в Майами, заявил о своей отставке (12)
Чулпан Хаматова зачитала обращение деятелей культуры в поддержку Серебренникова (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Спой, светик, не стыдись - 600 тысяч всего за песенку
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Даже гений может украсть, охотно представляю
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: А куда даты исчезли с моих постов ?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Собственность это кража
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Это варварство!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss