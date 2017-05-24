"Роснефть" отменила закупку чайных ложек по 14 тысяч рублей

Дочерняя компания "Роснефти" "РН-Аэрокрафт" отменила закупку "предметов интерьера" на сумму 5 млн рублей, о которой ранее сообщал основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Его внимание привлекли цены на отдельные лоты: например, серебряные чайные ложечки стоимостью почти 15 тыс. рублей каждая, стаканы для воды по 11,7 тыс. рублей, икорницы по 83 тыс. рублей, салфетницы за 32,6 тыс. рублей, а также пледы по 124,6 тыс. рублей. Общая сумма закупки с учетом НДС составляла 4,75 миллиона рублей. По данным Навального, компания планировала покупку этих предметов для вертолета. «Ну ведь в самом деле нельзя же просто лететь в вертолете и не иметь с собой пледа бежевого за 124 тыс. руб., рюмки для водки за 11 тыс. руб. и щипчиков для сахара за 29 тыс. руб», — отметил Навальный.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев позже заявил, что закупка производится для самолета, на котором летают сотрудники «Роснефти» ее партнеры. По его словам, они часто совершают дальние перелеты и вынуждены ночевать, работать и вести переговоры в самолёте, «проводя там время на грани нормальных человеческих возможностей». При этом он назвал цены закупок «разумными», отметив, что самолет должен быть обеспечен качественными тарелками, вилками, ложками и другими средствами для приема пищи.

«Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?» — заявил пресс-секретарь «Роснефти».

23 мая вечером "Роснефть" опубликовала на своем сайте протокол заседания закупочной комиссии "РН-Аэрокрафт". В нем отмечается, что ООО "РДА" отказалось снизить цену, в связи с чем договор с этим поставщиком заключаться не будет.

"Как мы говорили, это закупка несостоявшаяся, на сайте вывешиваются предложения. Как я случайно узнал благодаря деятельности господина Навального, закупка отменена, так как не удалось в ходе переговоров с поставщиком снизить цену. Теперь у господина Навального есть возможность втюхать нам более дешевые и качественные вилки и столовое серебро, которое он нажил непосильным трудом", — сказал Леонтьев.

По словам Леонтьева, скорее всего, компания объявит аналогичную закупку, так как в любом случае ей требуется посуда и столовые приборы.

"Все будет проводиться в рамках наших обычных процедур. Пусть Навальный следит за нашими закупками, может быть у него есть тарелочно-салфеточно-ложечное производство, он же видный у нас бизнесмен", — заключил Леонтьев.