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Московский листок

Умер внук Иосифа и сын Василия Сталиных

Опубликовано 24.05.2017 в разделе комментариев 0

Умер внук Иосифа и сын Василия Сталиных

Режиссер Театра Российской армии, внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский скончался на 76-м году жизни, сообщает «Интерфакс».

В театре уточнили, что Бурдонский умер в ночь на 24 мая. До этого он долгое время находился в больнице из-за проблем с сердцем.

Александр Бурдонский - сын Василия Сталина, внук Иосифа Сталина. Заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист России. Он поставил более 20 спектаклей в Театре Российской армии, в том числе «Игру на клавишах души», «Даму с камелиями», «Этого безумца Платонова», «Ту, которую не ждут» и другие.



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