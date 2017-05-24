"Роснефть" увеличила сумму иска к АФК "Система" до 170,6 млрд рублей

«Роснефть» увеличила исковые требования к АФК «Система» до 170,6 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева. По его словам, компания переоценила требования с учетом обесценения рубля, которое произошло после описанных в иске событий. Леонтьев отметил, что «Роснефть» уже подала ходатайство об уточнении исковых требований в Арбитражный суд Башкирии.

В свою очередь в АФК «Система» заявили, что считают новую сумму иска не обоснованной. "Мы и по поводу предыдущей суммы требований говорили, что она абсолютно не обоснована. А 170,6 миллиарда рублей — это уже из области ненаучной фантастики", - цитирует РИА Новости официального представителя АФК "Система" Сергея Копытова.

Отметим, что на новостях об увеличении суммы иска акции АФК "Система" упали при открытии торгов на Московской бирже более чем на 10%.

Напомним, в мае "Роснефть" и "Башнефть" подали к "Системе" иск сначала в московский, затем в башкирский арбитраж. По мнению истцов, структуры АФК "Система", контролировавшие "Башнефть" до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами» во время «незаконного владения» башкирской компанией, поэтому она получила 106,6 млрд руб. убытков в результате их «неразумных и недобросовестных действий».

В АФК «Система» заявили, что считают эти требования незаконными. В компании отметили, что «Роснефть» не вправе предъявить иск к АФК из-за того, что она является правопреемницей корпорации и не может предъявляет иск самой себе. АФК также настаивает на том, что срок исковой давности истек.