ОСАГО для неопытных водителей может подорожать на 80%

Банк России намерен изменить порядок расчета цены полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителей, сообщает газета Коммерсант. Согласно проекту указания ЦБ стоимость страховки "мультидрайв" (без ограничения числа водителей) подорожает в полтора раза, а стоимость полисов для некоторых молодых автовладельцев вырастет до 80%.

Регулятор предлагает увеличить коэффициент количества лиц, допущенных к управлению машиной (было 1,8, в проекте ЦБ - 2,7), так что в итоге цена полиса без ограничения числа водителей вырастет на 50%.

Также ЦБ предлагает более детально разделять водителей по возрасту и стажу, и в зависимости от этого применять коэффициенты, на которые умножается цена ОСАГО. "Если раньше было только четыре группы водителей (до 22 лет и более и со стажем вождения до трех лет и больше), теперь ЦБ предлагает разделить водителей на семь возрастных групп. Больше всего не повезет в цене ОСАГО водителям 22-29 лет со стажем управления от трех до шести лет — им придется заплатить за полис на 55-80% больше (коэффициент для них вырастет с 1 до 1,55-1,8). Опытным же водителям приготовлены скидки до 34%", - отмечает издание.

Кроме того, регулятор предлагает определять коэффициент аварийности (КБМ) на 1 января каждого года (сейчас — на дату заключения договора). Это ликвидирует возможность присвоения нескольких КБМ одному водителю, вписанному в несколько полисов.

В ЦБ изданию пояснили, что проект указания "направлен на более справедливое распределение рисков между водителями". "Норма будет стимулировать страхователей к большей прозрачности водительской истории и способствовать накоплению более адекватной статистики в дальнейшем", - считают в ЦБ.