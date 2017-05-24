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Московский листок

Руководство Сбербанка наградило себя на миллиард рублей

Опубликовано 24.05.2017 в разделе комментариев 0

Руководство Сбербанка наградило себя на миллиард рублей

Вознаграждение топ-менеджеров Сбербанка в I квартале 2017 года выросло на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,1 млрд рублей, сообщает RNS со ссылкой на отчетность кредитной организации по МСФО.

«За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года, регулярное вознаграждение ключевого управленческого персонала, включая заработную плату и премии, составило 1,1 миллиарда рублей (за три месяца, закончившихся 31 марта 2016 года: 800 млн рублей)», - говорится в документе.

Размер долгосрочного вознаграждения, основанного на акциях, составил 700 млн руб. за три месяца 2017 года, за аналогичный период прошлого года — 400 млн руб., говорится в отчетности.

 



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