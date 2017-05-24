45 тысяч молятся костям. А богу?..

Мощам святителя Николая Чудотворца в Москве за два дня поклонились более 45 тысяч человек. В храм Христа Спасителя верующих начали пускать в понедельник.

Нет смысла еще раз повторять исторические анекдоты с "обретением мощей" Николая, когда итальянцы из Бари выкрали мощи у греков в Мирах, отлупив монахов и разгромив гробницу. И потом этот же "подвиг" вскоре повторили венецианцы, что интересно, тоже отлупив монахов, Но что интересно, забрав еще один комплект мощей... В результате в Италии оказалось как минимум две головы святого и довольно много костей - Мартин Лютер в свое время насчитывал и поболее...

В Россию привезут мощи "деда Мороза" прямо из средневековья

Самое интересно, что все это должно быть известно тем десяткам тысяч людей, что стоят в очереди, чтоб поклониться "честным костям". Во всяком случае, имеют возможность все прочесть - взял смартфон, набрал пару слов в поисковике... Однако "видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют" (Матф. 13:13)

Или надо признать, что довольно много москвичей и гостей столицы находятся вне информационного пространства - "ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами" (Матф. 13:15).

Хотя много это или мало, 45 тысяч за 2 дня?

По меркам протестного движения - много. Недавно акция, созванная Навальным и сторонниками, набрала, пожалуй, поменьше. Больше бывало только на Болотной в 11-12 годах. Так что Николай Угодник сегодня круче Навального.

Но по раскладам кремлевских мероприятий, когда свозят на автобусах массовку в организованном порядке, бывает и 100, и даже 150 тысяч - тут, конечно, супротив Путина мирликийский святой послабже будет...

Осталось только выяснить, за кого сейчас Николай Угодник - за Навального или за Путина? Хотя если по средневековым раскладам, то вполне может статься, что часть его, которая из Бари, за Путина, а та часть, что осталась в Венеции - та за Навального. Вот чего невозможно сегодня представить, что святой - вне политики. У нас новые средние века, у нас две армии столкнутся, и у каждой на знаменах и Спаситель, и Богородица, и Никола.

А что такого? Иисус - тот один в трех лицах. Мать его сидит одесную - надо полагать, у каждого. А у Николая Угодника костей столько, что тоже на всех хватит... Ну, допустим, УПЦ МП и УПЦ КП меж собой не ладят, а молятся одним и тем же. Надо вот только разобраться, Миколайчик на Украине - этот наш Дед Мороз или не наш, а другой какой-нибудь?

Одно ясно - те 45 тысяч, что пришли в собор в Москве - те на той стороне, на которой нужно. Они нашего Деда Мороза с чуждым нам Миколайчиком не спутают.

Мощи Николая Чудотворца хранятся в Венеции на острове Лидо c 1099 года. «Венецианская часть» мощей святителя это та часть, которую не успели в спешке забрать барийцы во время взятия основной части мощей из Мир Ликийских в 1087 году. А ну как УПЦ КП договорится с Венецией насчет того, чтобы выставить их в Киеве?

Если верующие молятся мощам как самостоятельной сущности, то ничего особенного. Но если они через останки обращаются к самому святому Николаю, то тому как быть? Если, допустим, левой рукой он ощущает молитву об одном, а правой - о чем-то прямо противоположном?

Это прямо как с Путиным, хоть тот слава богу пока живой и в полной комплектации. Одни просят побольше денег собрать с народишки, а другие - чтоб первые наконец подавились. А Путин смотрит на всех сверху и говорит: "И ты прав, и ты прав..."

А я вот думаю, почему верующие в России так почитают грека Николая из Мир Ликийских, который жил то ли во втором, то ли уже в третьем веке, то ли бы один, то ли было их два. А вот реально существовавшего святого Нила Сорского почитают куда меньше, хоть тот и дал начало движению нестяжателей, был писателем и мыслителем - именно он писал, что «жительство и нужды наши от наших собственных трудов должны устраиваться», «стяжание яд смертоносный», «сосуды золотые и серебряные, даже и священные, не подобает иметь», «чтобы у монастырей сёл не было, а жили чернецы по пустынем, а кормили бя ся рукоделием», «стяжания же, по насилию от чужих трудов собираемые, привносить совершенно нам не на пользу».

Правда, с почитанием мощей Нила Сорского будет проблема. Перед кончиной он написал «Завещание», в котором просил своих учеников «повергнуть тело его в пустыне, да изъедят é зверие и птица, понеже согрешило есть к Богу много и недостойно есть погребения. Аще ли сице не сътворите, и вы, ископавшее ровъ на месте, идеже живем, съ всякимъ бесчестiем погребите мя».

Вот и так бывает на Руси... По-всякому бывает.