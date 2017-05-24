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Московский листок

"Шествие согласовано 18+"

Опубликовано 24.05.2017 автором в разделе комментариев 0

митинг кремль акция
"Шествие согласовано 18+"

Две статусные дамы на буквы М - Матвиенко и Москалькова решили запретить несовершеннолетним участие в протестных акциях. Видимо, приравняют митинги к табаку, пиву и эротике... 

Так и будут писать: "шествие согласовано 18+". Но поскольку потребность государства в политической педофилии сохраняется и даже крепнет (потребность, а не государство), то возникает сложная коллизия - ведь на штурм картонного рейхстага отроков и отроковиц по прежнему хочется погонять.

Тогда придется вносить в закон понятие "протестный митинг"! И это будет замечательный юридический тупик! Вот пишу я тему (для примера - бесконечно планируемого т.н. "Эволюционного марша"): "Путин, дорогой, спаси от Медведева и либералов" - это будет протест или не протест? ("дала - не дала", Алиса Вокс, "Ленинград"). А если дать право местной власти определять, так тогда потребуется лингво-психологическая экспертиза каждой заявки на пикет или демонстрацию !

Причём, экспресс-экспертиза! 

(Так и вижу трёхсменное дежурство в центре экспертиз минюста - и поток идущих ото всей страны по электронной почте, а откуда-нибудь и по факсу, а не работает - так примите телефонограмму...)

Или вот - слоган: "Защитим Исаакий!" - это протест или не протест? А наоборот - "Защитим Исаакий от Навального"? 
Или трафаретная надпись на ленинском броневике "Можем повторить"?

Зато теперь будет так: мимо тёщиного дома я без шуток не хожу, потому что шутки согласованы мэрией...



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