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Московский листок

Самарских учителей обязали рассказать школьникам о подрывной деятельности Навального

Опубликовано 24.05.2017 в разделе комментариев 1

Самарских учителей обязали рассказать школьникам о подрывной деятельности Навального

Министерство образования и науки Самарской области направило в школы и средние учебные заведения рекомендации "об усилении антиэкстремистской и патриотической агитации среди учеников", сообщает "Новая газета".

Педагогов обязали рассказывать детям о вредительской деятельности партии Алексея Навального, утверждая, что оппозиция преступна и разрушает устои государства.

«Особенно важно не допустить участия молодежи в оппозиционном митинге 12 июня. Нужно обратить внимание ребят на то, что протестная активность носит временный характер. О поддержке Навального заявил Ходорковский. 27 апреля 2017 года Генпрокуратура признала основанную Ходорковским организацию «Открытая Россия» структурой, занимающейся «инспирированием протестных выступлений и дестабилизацией внутриполитической ситуации в РФ. Необходимо обсудить с учениками формы противодействия экстремизму. В первую очередь – поддержать президента РФ В. Путина. Необходимо рассказать, что по статье 282.1 – ведение экстремистской деятельности, наказание до 10 лет лишения свободы», - говорится в документе.

Отмечается, что учебные заведения будут посещать участковые уполномоченные и предупреждать педсостав об ответственности в случае, если на митинге 12 июня задержат их учеников. Старшеклассникам сообщают, что у пришедших на митинг будут не только проблемы с поступлением в вузы, но и с родителями, у которых возникнут неприятности на службе, особенно, если это служба в бюджетной сфере.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Колямеркушкинворсамарский написал 24.05.2017 11:52
Лучше пускай расскажут сколько Меркушкин наворовал в Мордовии и Самаре, как он откаты в Москву возит и как выборы фальсифицирует.
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