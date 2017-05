Почему Роскомнадзор троллит ФОРУМ.мск?

Вы будете смеяться, но нам опять пришло "письмо счастья" от Роскомнадзора. Напомню, в ночь с пятницы на субботу нам уже пришло одно.

Новая технология зачистки

На этот раз пришло в рабочее время, на чем различия почти заканчиваются. То есть у нового письма новый идентификационный номер и новая ссылка в архиве нашего портала, тоже от 2006 года, где якобы размещены видео и прочие материалы, рекламирующие запрещенное Исламское государство, образовавшееся на 7 лет позже даты публикации материала.

Обращает на себя внимание, что претензии совпадают с предыдущими слво в слово и запятая в запятую. И пришли они не только к нам, но и к нашему зарубежному провайдеру, который, напуганный терактами в Европе прислал нам письмо - зачем мы занимаемся терроризмом и как нам не стыдно?

Объяснить что-либо европейцам, когда мы сами не понимем, что происходит, не представилось возможным. Поэтому мы пообещали, что больше постараемся исламским терроризмом не заниматься и удалим материал. В котором, вообще-то, говорилось об израильской военной технике.

Дозвонившись до справочно-информационной службы Роскомнадзора, мы выяснили, что служба вообще не дает ответов по поводу блокировок. Пишите письма, может быть вам ответят... Но Роскомнадзор требует удалить материал в течение суток, а ответить обещает только через 5 рабочих дней. А в переговоры с такой человеческой мелочью, как мы, господа не вступают.

Остается только обратиться к президенту Путину - Владимир Владимирович, уймите своих ДБ.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

