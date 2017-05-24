Депутаты приравняли встречи с избирателями к митингам

Госдума на заседании в среду 24 мая одобрила в третьем окончательном чтении законопроект, приравнивающий встречи депутатов всех уровней с избирателями на улицах к митингам. За проголосовали 320 депутатов, против – 100, воздержался – один.

«Проведение встреч депутата с избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», - отмечается в документе.

Согласно принятому закону, депутаты обязаны предупреждать местные власти о публичных мероприятиях не ранее чем за 10 дней и не позднее 5 дней до них. Ранее такого согласования не требовалось. Встречи с избирателями в помещениях и специально отведенным местах будут проводится прежнему без уведомлений если они не будут мешать пешеходам и транспортным средствам, а также не нарушат «функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи».

Также принята новая норма, по которой местные власти будут обязаны создать условия для встреч депутатов с избирателями — определить специально отведенные места и перечень предоставляемых помещений.