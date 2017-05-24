В Госдуме намерены запретить анонимность в мессенджерах

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий месенджерам работать с анонимными пользователями. Текст законопроекта опубликован на сайте Госдумы. Авторы законопроекта - заместители председателя комитета по информационной политики Марина Мукабенова («Единая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ), а также депутат от «Справедливой России» Олег Николаев.

Согласно документу, индентификация пользователей в интернете должна происходить по номеру мобильного телефона на основании договора между «организатором обмена мгновенными сообщениями» с сотовым оператором.

Депутаты хотят обязывать мессенджеры рассылать сообщения госорганов и ограничивать по требованию Роскомнадзора информационные рассылки, если они нарушают российское законодательство. Нарушающими законодательства, в частности, может считаться призыв к участию в несанкционированных уличных акциях протеста. Кроме обязательства по идентификации пользователей, на мессенджеры возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей.

Нарушение указанных требований может привести к блокировке мессенджера. Депутаты также внесли отдельный законопроект о штрафах за неисполнение мессенджерами новых ограничений, которые составляют до миллиона рублей.

В случае принятия, закон должен будет вступить в силу с 1 января 2018 года.