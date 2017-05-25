Почему либералы не дадут нам ничего из того, что обещают

Либералы, конкурируя с правящим буржуазным кланом, обличают его за «авторитаризм», коррупцию и бедность народа. И сулятся, если придут к власти – дать нам демократию, законность и экономическое процветание.

Так вот – ни одного своего обещания они не выполнят. Ибо это просто невозможно. Ибо это неосуществимо в рамках буржуазного строя.

Во-первых – излюбленная либералами демократия. Буржуазная демократия и сама по себе – это демократия лживая и фальшивая, демократия на бумаге. Экономическая реальность сильнее любых писанных на бумаге законов. Пускай на бумаге прописано, что все имеют равные права. Номы знаем – В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, НА САМОМ ДЕЛЕ – у богатого всегда будет больше прав, чем у бедного.

Богатый может купить судью и прокурора. И там, где бедный сядет на реальный срок за мешок картошки – там богатый за кражу миллионов выйдет сухим из воды. Богатый может купить не просто одного судью или одного прокурора – но полностью сделать и суд и прокуратуру работающими на него структурами. И тогда такое отмазывание его преступлений превратится в систему, и главным делом и суда и прокуратуры будет – прикрывать его преступления, обеспечить ем безнаказанность.

Идем дальше. Если ты достаточно богат – тебе не надо даже нарушать закон. Ты можешь просто купить парламент (а у нас места депутатов свободно продаются и покупаются, как и все при капитализме). И тогда парламент будет писать такие законы, какие тебе нужно. Ты можешь провести на место президента и министров своих людей – и они будут обеспечивать исполнение этих законов, которые тебе нужны. Таким образом твой грабеж станет законом, будет защищаться всей силой государства, а тот, кто посмеет протестовать против грабежа – будет нарушителем закона, преступником.

То же самое и с равным правом участвовать в политической борьбе. Права-то на бумаге равные – а вот возможности, увы, разные. Богатые могут на свои деньги снять помещение для своего политического штаба. Могут заиметь собственное издательство для своей политической литературы. Могут купить за бешеные деньги эфирное время на радио или телевидение, и пропагандировать свои идеи широкой аудитории.

У бедных таких возможностей, понятное дело, нет.

Словом, буржуазная демократия – это всегда демократия формальная. Она формально дает равные права всем гражданам – но экономическая реальность на этих равных правах ставит жирный крест, дает богатым и бедным неравные возможности.

Однако либералы не смогут нам дать даже такой формальной буржуазной демократии, обеспечить нормальные гражданские свободы при буржуазном строе – такие, как свобода слова, свобода, свобода печати, свобода союзов и собраний.

Какая демократия, если на дворе давно монополистический капитализм!

Буржуазная демократия была возможна в домонополистический период капитализма. Тогда не было монополий, и тогда государственная власть распределялась между всем классом буржуазии примерно равномерно. Но у нас уже давно монополии. И власть в стране принадлежит кучке сверхбогатых монополистов.

А как иначе? Не будет же власть у мелких сошек, у каких-нибудь владельцев пекарни, где пара работников, или пилорамы, где шесть-семь работников. Понятное дело – власть будет у крупных акул, у магнатов. У тех, кто сосредоточил в своих руках важнейшие экономические отрасли - банки, сырье, энергетику, металлургию, машиностроение, кто создал громадные финансовые империи. У них, у крупнейших хищников, и будет государственная власть. И, разумеется, они этой своей властью не собираются делится со всякой мелкотой. Дай им власть – а они потом ею воспользуются, чтобы тебя проглотить, прибрать к рукам твои активы. Кому нужны конкуренты?

Чтобы не отдать власть – кучка богатейших монополистов будет зверски давить любого, кто будет на эту власть претендовать. В том числе - и представителей своего собственного класса, буржуазии из конкурирующих групп. Правящий клан монополистов будет закручивать гайки, затыкать рты и выворачивать руки не только трудящимся (что было и раньше) – но и любой буржуазной оппозиции. Поэтому – прощайте буржуазные демократические свободы. Всюду вводится цензура, слежка, запреты, ограничения, ущемления. Процветает полицейщина, произвол силовых структур, заказные политические судебные процессы, политические убийства.

От традиционной буржуазной демократии власть монополистического капитала оставляет какие-то лохмотья – чтобы все-таки, как говорится, прикрыть срам, чтобы не было слишком похоже на классический фашизм.

Словом – при монополиях даже традиционная буржуазная демократия, ограниченная и урезанная, демократия для буржуазии – становится невозможной.

Но современная капиталистическая промышленность может существовать только в виде монополий. В виде гигантских экономических конгломератов, сосредоточивших в одно целое крупнейшие сырьевые, энергетические и металлургические предприятия, с собственными электростанциями, железными дорогами, морскими портами. И, конечно - с собственными банками.

Невозможно представить себе того, чтобы эти гигантские конгломераты раздробить, разорвать на отдельные предприятия. Если это сделать – то все эти отрасли просто перестанут работать.

Поэтому в домонополистический период вернуться уже не удастся. А значит, и традиционную буржуазную демократию, которая была в прежний, домонополистический период – нам уже не вернуть. С ней можно попрощаться навсегда.

Так что либералы не смогут нам дать даже ограниченной и лукавой буржуазной демократии. Не говоря уже о подлинной, пролетарской демократии, о демократии для трудящихся (о ней либералы даже не заикаются и боятся ее пуще огня).

А как обстоят дела с экономическим процветанием? С ним дела обстоят также. Экономическое процветание в рамках капитализма уже невозможно. Времена капиталистического процветания кончились. Кризис теперь везде, во всем мире. Все граждане капиталистических стран, в том числе и американцы, первой проблемой своей страны называют кризис.

Капиталистический мир провалился в кризис безвылазно, окончательно. Конца этому кризису уже не будет. Кризис кончится тогда, когда кончится капитализм.

Так что приход к власти либералов не спасет нас от кризиса. Как и приход любой другой буржуазной группировки. Как не спасет нас от кризиса и приход к власти так называемых «народно-патриотических сил», глазьевцев, «Партии Дела», «Столыпинского клуба». Все это – представители российской промышленной буржуазии, которая хочет добиться протекционистской политики, защититься от конкуренции западного капитала. Они не собираются кончать с капитализмом – значит, с кризисом они тоже не покончат.

С кризисом покончит только рабочий класс, взяв власть и отменив частную собственность на средства производства.

Подобным образом обстоят и дела с коррупцией, с которой так любят бороться наши либералы.

Коррупция – это порождение капитализма, его родная дочь. Она капитализмом порождается и капитализмом питается. Чтобы покончить с дочкой – надо сперва покончить с отцом.

Капитализм порождает коррупцию всей своей сущностью, всей своей атмосферой. Выгода прежде всего, личное благополучие выше общественных интересов, своя рубашка ближе к телу – вот нравственные законы того строя, который основан на частной собственности и конкуренции.

А теперь ответьте – что будет, если человек, воспитанный в буржуазном обществе и усвоивший его принципы – попадет во власть? Если он приблизится к государственной кормежке и получит возможность запустить туда лапу? Что его от этого удержит? Да ничего!

Конечно, могут найтись отдельные честные чиновники, которые не пойдут на взяточничество и казнокрадство. Но это будут именно единицы. И против этих единиц встанет система – целая армия ворующих чиновников, связанных круговой порукой. Они попросту сотрут в порошок наглеца, который смеет восставать против устоявшихся порядков. Который, видите ли, и сам не хочет воровать и другим мешает! И у этого честного чиновника есть выбор – либо стать таким, кка все, либо уйти.

Так что воевать с коррупцией при капитализме – бесполезное дело. Сколько ни воюй – она будет возрождаться снова. Все равно как головы дракона – ты рубишь, а на месте срубленной вырастает новая. И только убив дракона, ударив его в сердце, покончишь и со всеми его головами.

Дракон – капитализм, а коррупция – только одна из голов. Убей дракона - и голова сама отвалится, покончи с капитализмом – сойдет на нет и коррупция.

***

Отсюда ясно - либералы не выполнят ни одно из своих обещаний. Будет все то же самое, что и теперь. Будет кризис и обнищание народных масс, будет всесилие кучки монополистов и их произвол над обществом, будет безудержная коррупция чиновников.