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Московский листок

Госдума перенесла президентские выборы на день присоединения Крыма

Опубликовано 24.05.2017 в разделе комментариев 1

Госдума перенесла президентские выборы на день присоединения Крыма

Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон «О выборах президента России», которые отменяют открепительные удостоверения и переносят дату выборов президента России на день присоединения Крыма, сообщает RNS.

Согласно законопроекту, если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или объявлено рабочим днем, то выборы назначаются на следующее воскресенье.

В 2018 году президентские выборы запланированы на 11 марта и приходятся на ту же неделю, что и Международный женский день 8 марта. Таким образом, согласно поправке, дата выборов переносится на 18 марта. В этот день в 2014 году был подписан договор о принятии в состав России Республики Крым.

Кроме того, Госдума одобрила отмену открепительных удостоверений на выборах. Принятые поправки устанавливают возможность голосования по заявлению избирателя. Это коснется тех избирателей, которые в день голосования будут отсутствовать по месту регистрации.

Заявление можно будет подать в период, который начнется за 45 дней до голосования и завершится в 14 часов за один день до выборов. В день голосования избирателя также могут включить в список, но только по решению участковой избирательной комиссии.

Согласно поправкам, избиратель, подавший заявление о включении его в список избирателей по месту проживания, исключается из списка избирателей по месту регистрации.

Ране "Дождь" со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщал, что перенос президентских выборов с 11 марта на 18 марта связан с желанием власти повысить явку и результат Владимира Путина. В Кремле считают, что совпадение голосования с годовщиной присоединения Крыма позволит активнее использовать в избирательной кампании Путина эту популярную у россиян тему.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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правильно...
бивис написал 24.05.2017 13:30
россияне должны не просто проголосовать за солнцеликого, а проголосовать взрываясь от счастья...
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