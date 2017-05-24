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Московский листок

Собянин увеличил детские пособия на 500 рублей

Опубликовано 24.05.2017 в разделе комментариев 0

Собянин увеличил детские пособия на 500 рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил с 1 июня 2017 года размер пособия на детей из малообеспеченных семей на 500 рублей. Как передает RNS, такое решение было принято в среду на заседании президиума столичного правительства.

Таким образом, базовое пособие на ребенка из полной семьи в возрасте до 1,5 лет увеличивается на 33% — с 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей в месяц. Максимальный размер пособия выплачивается одиноким матерям на детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет — выплата достигнет 5 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что на повышение размера ежемесячного пособия на ребенка потребуется около 1 млрд рублей

Всего в столице пособия на детей получают 168 тысяч семей, среднедушевой доход которых не превышает 15 382 рубля в месяц. В этих семьях воспитывается 266 тыс. детей.

 



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