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Московский листок

Польша выдала украинцам 650 тысяч рабочих виз за год

Опубликовано 24.05.2017 в разделе комментариев 0

Польша выдала украинцам 650 тысяч рабочих виз за год

В 2016 году польские консульства выдали гражданам Украины 1 миллион 267 тысяч виз, из них 650 тысяч - это визы с правом пребывания и работы на территории Польши. Об этом, как передает РИА Новости, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в эфире радио RFM FM.

По его словам, находящиеся в Польше украинцы ежегодно высылают на родину около пяти миллиардов евро. «Это мы тоже должны Европе напоминать», — отметил Ващиковский, говоря о звучащей в ЕС критике в адрес Польши, которая отказалась принимать участие в европейской программе релокации беженцев.

Ранее МИД Польши заявлял, что украинские гастарбайтеры создают высокую миграционную нагрузку для страны.

Согласно февральскому опросу украинской социологической группы «Рейтинг», больше всего жителей Украины едут в поисках работы в Польшу, на втором месте Россия. Социологи отмечают, что большинство работающих украинцев в России заняты в сфере строительства и ремонта, а в странах ЕС — на сельскохозяйственных работах и в сфере работы по дому. В опросе отмечается, что 35% респондентов работают за рубежом официально, 61% опрошенных — неофициально и 4% не ответили.

 



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