Борис Титов: госконтроль бизнеса обходится России в 7,5% ВВП

В России действует больше 2 млн обязательных требований для предпринимателей, которые обходятся бизнесу почти в 6% ВВП, а государству контроль за их соблюдением – в 1,5%. Об этом говорится в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину "Книга жалоб и предложений российского бизнеса".

"Для примера: в сфере экологии действуют 12 федеральных и региональных органов власти, имеющие более 2 500 полномочий по взаимодействию с бизнесом и межведомственным согласованиям. Для выполнения обязательных требований предприятие должно поддерживать в актуальном виде до 168 документов. Только подготовка Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (в среднем около 1000 страниц) обходится российскому бизнесу более чем в 40 млрд. руб. в год", - отмечается в докладе.

По данным Минэкономразвития России, в 2016 году проведено около 2 млн. плановых и внеплановых проверок. При этом, как подчеркивается в документе, согласно опросу предпринимателей реальное число проверок с учетом всех видов контрольных мероприятий доходит до 10 млн. "Минэкономразвития на протяжении нескольких лет отмечает снижение числа плановых и внеплановых проверок, однако предприниматели не отмечают снижения административной нагрузки", - отмечают авторы доклада. По их данным 56,1% опрошенных российских предпринимателей отметили увеличение административной нагрузки, и только 5,1% считают, что нагрузка уменьшилась. Еще 51% опрошенных заявили, что наказания бизнеса ужесточились, только 4,8% считают, что оно смягчились.

По мнению бизнес-омбудсмена органы исполнительной власти должны провести работу по подготовке исчерпывающих перечней требований к бизнесу и создать Единый реестр требований, размещенный в открытом доступе в сети интернет, а также внедрить принцип – «нет требования в Едином реестре требований - нет штрафа».