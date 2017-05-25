Безопасности США угрожают музыканты

Что за страна такая, эти США? Им угрожает всё русское: русские ракеты; русские подводные лодки; русская мафия; русские хакеры; а, теперь, угроза пошла от русских музыкантов. 24.05.2017 года офицер службы безопасности посольства США в Москве отказал в визе лауреату международных конкурсов, пианисту Максиму Кинасову, как всегда, без объяснения причин! Причина, в данном случае, может быть, только одна! Это идиотизм! Идиоты ощущают угрозы там, где нормальным людям они неведомы! На сей раз, от пианистов. Наверное, служба безопасности посольства США Штирлицем обсмотрелась, и на неё произвела впечатление «русская пианистка». Безопасности США, однако, не угрожают русские дельцы, владеющие недвижимостью в США, и имеющие счета в лучших американских банках. Тут, всё в порядке, и визы выдаются со скоростью работы принтера.

Если российская экономика нащупывает дно, в течение 25 лет, со дня прихода к власти деятелей, воспитанных в США, то до какой степени идиотизма и деградации дошли сами США, если безопасности государства может угрожать музыкант? Надо полагать, что до самой последней, располагающейся ниже самого низкого плинтуса. Граждане США не заметили, как оказались на этом уровне под властью собственноручно, и в очень большом количестве воспроизводимых идиотов, служащих в государственных органах этой страны.

На месте музыканта Максима Кинасова, может оказаться любой человек его профессии. Без объяснения причин! Это позор для такой великой державы, как США!