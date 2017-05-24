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Московский листок

Участника антикоррупционного митинга 26 марта приговорили к 1,5 годам колонии

Опубликовано 24.05.2017 в разделе комментариев 1

Участника антикоррупционного митинга 26 марта приговорили к 1,5 годам колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил плотника-краснодеревщика из Люберец Александра Шпакова к 1,5 года в колонии общего режима, признав его виновным в нападении на полицейского во время несанкционированной акции протеста в Москве 26 марта. "Суд признает подсудимого Шпакова виновным в применении насилия в отношении представителя власти", цитирует судью РИА Новости.

Шпакову предъявили обвинение в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК России). По версии следствия, во время митинга он "пытаясь открыть дверь в служебный автобус полиции, где находились другие задержанные, нанес несколько ударов кулаками в лицо сотруднику полиции".

Отмечается, что Шпаков признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке без допроса свидетелей и изучения доказательств. В ходе заседания Шпаков принес извинения полицейскому. «Я полностью раскаиваюсь и прощу прощения у потерпевшего. В дальнейшем планирую работать и обеспечивать дочь. Прошу не лишать мою маму и дочь меня», – сказал обвиняемый. В свою очередь, потерпевший сотрудник полиции Валерий Гонников принял извинения и попросил суд не отправлять подсудимого в колонию. "На наказании не настаиваю. Считаю, что на акцию он попал случайно", - заявил страж порядка.

Адвокат Сергей Бадамшин заявил, что уже подал жалобу на приговор суда. "Вред, который наносится его семье – матери и дочери, несоизмерим с общественным вредом того, что ему вменяют", - отметил адвокат.

Александр Шпаков стал уже вторым участником антикоррупционной акции, кто получил реальный срок. Ранее актер Юрий Кулий получил восемь месяцев колонии-поселения за то, что во время митинга схватил омоновца за дубинку и плечо.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Вставай страна огромная?
Кандидат в полит ЗК написал 24.05.2017 17:25
Судья то наверное разозлился что против коррупции и коррупционеров выступают, наверное для него на святое. О судебной системе и судьях смотрите на ю тубе ролики судьи Новикова. К стати, если учесть это https://www.youtube.com/watch?v=0Qe0penroWw, то получается власть не легитимна, а следовательно и ее законы, а следовательно и их применение и исполнение. Ну и как это все называется : https://www.youtube.com/watch?v=htPzL2F3YdY
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