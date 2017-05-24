Бумажная прибыль "Газпрома" не помешала потратить 200 млн рублей на рекламу на телеканале "Конный мир"

"Газпром" намерен потратить на рекламу на телеканале "Конный мир" 200,248 млн рублей до конца 2017 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на контракт. В документе отмечается, что речь идет об "оказании услуг по размещению спонсорской и другой рекламы в эфире телеканала "Конный мир" во всех городах вещания на территории Российской Федерации".

В справке НТВ+ говорится, что телеканал создан в по инициативе ОАО "Российские ипподромы" в 2015 году и является "первым отечественным телеканалом о коневодстве". "Канал выходит в эфир в двух версиях - SD и HD. История и современная жизнь конных заводов, селекционная работа, иппотерапия, российский конный спорт - рысистые бега и скачки. Также в сетке вещания телеканала - документальные и художественные фильмы, программы о зарубежном конном спорте.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что большая часть доходов «Газпрома» — «бумажная» прибыль, это будет учитываться при расчете дивидендов. «Дело в том, что мы переходим на международную систему учета — МСФО. А есть наша отечественная система учета. По МСФО у такой компании, как „Газпром“, большая прибыль. Но она бумажная. Она на бумаге. Реального денежного потока нет», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине отметив, что правительство будет учитывать реалии, а не бумажную часть доходов компании.