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Московский листок

"Платон" перешел в атаку

Опубликовано 25.05.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 1

путин ротенберг платон
"Платон" перешел в атаку

Дальнобойщики стали настолько раздражающим фактором для органов власти, что чиновники решили перейти в атаку.

Понятно, делается это руками росгвардии. Для чего еще ее создали, как не для борьбы с собственным народом, который в соответствии с 3 статьей Конституции является единственным источником власти в стране…

На этот раз полиция, росгвардия, да и прочая чиновничья братия, скрепленная узами Платона, решили не ждать развития событий, подъехав на 51 км МКАД к обедавшим дальнобойщикам, задержали их, отобрав телефоны. Обшманали фуры и найдя плакаты – самовольно растянули, закрепив на фурах.

Далее последовала фотосессия, и получите состав преступления!

19 человек задержаны.

«Загнали, точно скот в автозаки и отправлены в ближайшее ОВД, где на них будет составлен протокол, скорее всего по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации или проведения митинга, собрания, пикетирования)» - прокомментировал по телефону один из дальнобойщиков, мчавшихся к коллегам на поддержку.

От себя добавлю, что могут еще и 17.3 КоАП РФ (Неповиновение требованию сотрудника полиции) приписать.

Нынче это самые ходовые статьи для людей с активной гражданской позицией.

Все это очередной показатель, что власть начала закручивать гайки. Закручивать торопливо, натужно, не считаясь с мнением людей и полностью игнорируя воровство и коррупцию, клановость и кумовство, насквозь пронизавшую всю вертикаль власти.

В свою очередь, дальнобойщики сделали всего одну роковую ошибку. Заявляя, что они: «не занимаются политикой», они попытались отгородиться от того факта, что политика занимается ими.

Разбитые дороги, система Платон и Ротенберги сотоварищи, и попытка им противостоять, это – и есть ни что иное, как политика.

И потуги отменить только систему Платон, без активного участия в политической деятельности, сравни с попыткой лечения отдельно взятого симптома, вместо комплексного лечения болезни, имя которым – действующая система власти.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
независимый написал 25.05.2017 01:35
Как обычно не понять не разобрать. Получается, что дальнобойщики просто так возили с собой плакаты не понятного содержания или вместо скатертей или вместо груза. Автор дал малюсенький кусочек информации, но пространную оценку не понятно чего.
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