Пропасть велика, но надежды иллюзорны

На умственные способности правящей в Russia элиты, на мой взгляд, давно уже никто не рассчитывает. Но, что интересно, если обычные идиоты обладают, порою, феноменальной памятью, то у правящей элиты Russia и с памятью как-то не всё в порядке. Ведь, казалось бы, совсем недавно, в 2008 году эта элита обожглись на свободном опросе общественного мнения, и теперь снова??

Поскольку обычным людям помнить это не обязательно, то напомню.

В Russia 8 мая 2008 года элита инициировала проект «Имя Россия» с целью всенародных свободных выборов величайшего героя отечественной истории. «Кто олицетворяет Россию и ее прошлое, с кем мы идем в будущее? С негодяем или святым? Злодеем или гением? Героем или самозванцем? Отвечать на все эти вопросы вам», — напыщенно говорилось в анонсе, размещенном на сайте проекта. Историки из Института российской истории РАН сначала отобрали 500 кандидатов, оставили из них 50 - политиков, политических, общественных и культурных деятелей прошлого - и телеканал «Россия» поставил их кандидатуры в Интернете на голосование.

Но в связи с огромной пропастью между элитой и народом, элита, в своём мнении настолько высоко себя оценила, что начала голосование свободно. В результате, не прошло и пары недель, как началась паника, хорошо описываемая «Газетой. ру»:

«Скандалом грозит завершиться проект «Имя Россия. Исторический выбор-2008», организованный телеканалом «Россия», Институтом российской истории РАН и фондом «Общественное мнение». Один из самых кровавых диктаторов в российской истории — Иосиф Сталин – как кажется, прочно обосновался на лидерских позициях в списке претендентов на получение высокого звания. В ходе голосования, которое пока проводится только на сайте телекомпании, Сталин, охарактеризованный организаторами проекта как глава партии и советского государства, генералиссимус и «отец народов», получил уже свыше 156 тысяч голосов.

Скорость, с которой вождь народов наращивает показатели, составляет около 2 тысяч голосов в час.

У ближайшего преследователя Сталина Владимира Высоцкого почти 128 тысяч голосов. Результат «бронзового призера» голосования Владимира Ленина значительно скромнее — около 90 тысяч голосов.

Как сообщается на сайте проекта www.nameofrussia.ru , в настоящее время за кандидатов подано почти 1,3 млн голосов. В символическую дюжину, имеющую большие шансы на переход в третий тур «выборов», вошли также (по мере убывания голосов) Николай II, Иван Грозный, Сергей Есенин, Сергий Радонежский, Александр Пушкин, Антон Чехов, Петр I и Юрий Гагарин».

Элита спохватилась и начала применять приёмы имени «волшебника Чурова», в результате к концу голосования победил кандидат «вдруг, откуда ни возьмись» - П. Столыпин. Это тоже характеризует элиту - ну, кто и что в нынешней России знает о Столыпине? Ну, с Пушкиным всё понятно - его стихи заставляют учить в школе, ну с Гагариным ясно, ну Пётр втащил в Россию передовые технологии, ну и у Николая II есть заслуга - его большевики расстреляли, а это уже что-то. Но кто что знает о заслугах Столыпина? Однако элита Russia, даже сфальсифицировав голосование, никого, более путного, придумать не смогла.

Ну, не Ельцина же делать символом России?

Да это было в 2008 году, но ведь должна была остаться память об этом проекте и, главное, вывод из результатов - не надо вам, элите, опрашивать общественное мнение свободно без помощи брехливых фондов, всяких там ВЦИОМ или «Левада-Центр». Не получите вы без них нужного вам результата!

Тем не менее, памяти об этом опросе у элиты не осталось, и в 100-летний юбилей Октябрьской революции элита опять решилась на свободный опрос общественного мнения.

Некий «Фонд Андрея Первозванного» проводил опросы пользователей соцсетей под названием «Россия 1917 год. Образы будущего». Мне удивительно, что я, посетитель в основном левых сайтов, «ни слухом ни духом» об этом опросе ничего не слышал и мне никто ничего не сообщал. Но мы же понимаем, что возле разных сайтов группируются пользователи примерно одних и тех же взглядов, поэтому результат опроса, скажем, левого сайта, будет достаточно предсказуем, как и результаты опроса прокремлёвских или либеральных сайтов. Поэтому прежде чем смотреть, каков результат опроса, надо бы выяснить, а что это за фонд такой - «Андрея Первозванного»?

Оказывается, что это авторитетная прокремлёвская организация, а председателем Попечительского совета «Фонда Андрея Первозванного» является Владимир Якунин, во времена СССР 22 года являвшийся кадровым работником КГБ, и до недавнего времени снимавший пенки с железных дорог России, обозначая их руководителя. А мозговым центром Фонда является Сергей Глазьев, являющийся официальным советником путина. Эти люди предали и продали своё коммунистическое прошлое, поэтому совершенно понятно, какие результаты они ожидали от опроса. Но, судя по всему, они проявили халатность и не приняли меры для фальсификации результатов, в связи с чем получили то, что получили.

А опрос был вот о чём. Пользователям соцсетей предлагалось ознакомиться с программами ведущих в 1917 году политических сил (большевиков, меньшевиков, эсеров, левых эсеров, кадетов, октябристов, монархистов и анархистов) и определить, чья позиция им ближе. Как мы понимаем, принять участие могли только политически небезразличные люди, и таких оказалось 30045 человек. В помощь голосующим организаторы опроса дали позиции тех старых политических партий по ключевым вопросам (от земельного до национального) на выборах в тогдашнее Учредительное собрание. В результате пользователи соцсетей достаточно осознано проголосовали за тех, кто им оказался близок, кого они и СЕГОДНЯ хотели бы видеть во главе России.

И вот вам результаты этих «выборов в Учредительное собрание» России 2017 года: «43% голосовавших выбрали партию Ильича, 18% у кадетов, замыкают тройку монархисты с 17%. Настоящие победители - эсеры - в хвосте списка с 8%».

И это на прокремлёвском сайте!

Что следовало бы отметить отдельно - участвовавшие в опросе украинцы проголосовали точно так же, как и граждане России, и это при том, что Киев ломает памятники Ленину!

Естественно, что Якунин поразился: «Результаты этого голосования были удивительны… Я не ожидал. Но мы должны понимать, что голосовали современные люди, активная, продвинутая, образованная часть общества. Их восприятие - определенная трансформация восприятия сегодняшней действительности». Не меньше был ошарашен и Глазьев: «Так или иначе, это означает, что активная часть социальной среды не боится серьезных перемен, кардинально расходящихся с нынешней социально-экономической политикой в стране… Результаты сенсационны и заставляют серьезно задуматься, учит ли нас история чему-либо?

Вас-то точно ничему не учит.

Однако и у противников Кремля оснований для каких-то надежд на перемены никаких нет, и Якунин с Глазьевым могут не волноваться. Да, раздел между ними и народом огромен, но голосовали не борцы и не созидатели - голосовали те, кто в Интернете развлекаются политическими темами - тусовщики. А когда речь заходит о реальных делах по изменению «нынешней социально-экономической политики», то они тут же придумают сотню поводов, чтобы уклониться от участия в деле, скажем, чтобы отказать тому же Навальному в поддержке. Это «революционеры с вечно играющим очком». Их если и поднимешь, то на что-то только очень нестрашное, очень простое. Скажем, на голосование. На избирательные участки они, может, и пойдут.

Но чтобы они пошли на это голосование, им нужна идея, простая идея, понятная всем по своей полезности, понятна даже людям, не очень умным и не интересующимся политикой. Погоду делает народ, а не только активная его часть, а народ это далеко не «быстрые разумом Невтоны».

У вас есть такая идея? Большевиков не надо предлагать, за них будут выступать только в Интернете.

Вот и получается в остатке только идея ИГПР ЗОВ. Другой подобной идеи нет, и не предвидится.

Так, что опросы - опросами, но коммунистических иллюзий строить не стоит.

От редакции: Народ проголосовал за большевиков, но строить коммунистических иллюзий не стоит - это неправильный народ был, негодящий... Странная логика. На голосование на избирательном участке этот "неправильный" народ все же пойти может. Но коммунистическую идею ему предлагать не нужно, нужно дать ему идею ИГПР ЗОВ. Но идея ИГПР ЗОВ тоже реализуется именно через избирательные участки, и никак иначе.

И потом, в чем идея ИГПР ЗОВ? В том, чтоб народ выбирал себе отвественную власть, которая отвественна перед народом. Но ведь в этой идее нет никакого намека на то, что это будет за власть? Куда эта власть поведет страну?

То есть идея ИГПР ЗОВ - это инструмент, который позволит народу контролировать власть. А вот идеология этой власти - совсем другое дело. Коммунисты предлагают такую идеологию. Причем идеология эта, как мы знаем, работает. Так отчего ж их "не предлагать"?

А.Б.