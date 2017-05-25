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Московский листок

5 мифов Кудрина: манифест экономического Чикатило

Опубликовано 25.05.2017 в разделе комментариев 0

Владислав Жуковский и Максим Калашников разбирают изуверскую статью А.Кудрина «Пять мифов российской экономики». Перед нами – осатанелый экономический садист. Почему этот гайдарочубайсоид – в друзьях Путина и считается в Кремле 



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5 мифов Кудрина: манифест экономического Чикатило
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