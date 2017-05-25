5 мифов Кудрина: манифест экономического Чикатило

Как вы относитесь к визам между Россией и Украиной?: Варианты ответов: Я украинец и отношусь положительно Я украинец и отношусь отрицательно Я гражданин РФ и отношусь положительно Я гражданин РФ и отношусь отрицательно Мне безразлично Меня это не касается Результаты