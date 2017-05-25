Как вырасти революции из реновации: "ответы на главные вопросы"...

Итак, вызов брошен, и брошен он самой властью. Брошен не депрессивным регионам – а сытым москвичам. Москва словно специально подготовлена к баррикадным боям, причём в той зоне, где «сакрально» буквально всё – где Кремль, наконец… Оружия пролетариата тут столько, что не устоит даже очень сурово отправленная в бой лично миллиардером Золотовым Росгвардия и ржавые водомёты Володина. Булыжник – очень серьёзный аргумент в обсуждении планов госпожи Реновации, а именно булыжников Собянин завёз в ЦАО столько, что хватит минимум на две революции, буржуазную и социалистическую. Вот это сейчас, на сугубо теоретическом фронте, и должно нас волновать, поскольку когда хлынут первые волны протеста – уже будет не до дискуссий, хотя позже, возможно, если Наше время будет отвоёвано Нами, то и дискуссии актуализируются.

Жители хрущёвок, в свою очередь, выбросили белый флаг, сами того не понимая. Они пытаются гневаться как собственники… Бог ты мой! Это примерно, как если бы бойцы Красной Армии при наступлении немецких танков не окопы копали бы и не противотанковые ружья там устанавливали, а бежали бы к танкам и кричали в пулемётные прорези: «да мы же тоже белой расы, славяне и арийцы – братья навек!!!». Сейчас заявлять правящему классу крупных, крупнейших, обнаглевших собственников, что вы – тоже собственники, что «мы с тобой одной капиталистической крови», значит, капитулировать как коллективу, как субъекту протеста. Ибо собственность - количественная характеристика, тут побеждает сильнейший, и потому он и правит в джунглях святой частной собственности теми, кто слабее, - ведь у него больше, он защищённее.

Тут есть секунда вспомнить, что такое хрущёвки исторически. Это – классическая социалистическая собственность. И крайне смешно в ней себя ощущать собственниками, а не жильцами. Нет, господа либералы, вы, а точнее ваши родители чаще, получили эти квартиры от Советской власти – получили, конечно же, не просто так, а за работу на определённых предприятиях, а так же иногда и по кооперативной линии, но кичиться вот в этих клетушках правом частной собственности – это кур смешить. Вы взглянете на меня безнадежно – мол, а как же ещё, по документам и вообще, вести диалог с городскими властями?

Строго наоборот. Вас гонят из ваших квадратных метров под глупым предлогом «планов города» - а вы объединяйтесь не просто с жильцами вашего же дома, а и с «нежильцами», с другими протестными группами, c дальнобойщиками, атакующими силовигарха Ротенберга, с профсоюзами трудовых мигрантов, члены которых подметают ваши дворы и чинят трубы, и свезены сюда по зову Реновации. Докажите, что вы собственники не только своих квадратных метриков, а всего города и страны (которая должна быть больше, была больше)! Что вам принадлежит и ваше и страны будущее, что вы желаете решать, а не принимать уже кем-то решённой свою судьбу на правах облагодетельствованных. Планы «развития» столицы – надо обсуждать с вами, а если их начинают реализовывать без обсуждения – становитесь стеной, имеете право. Иначе – вас и вытряхнут из тех стен, что дал вам СССР.

Не играйте по правилам класса-шулера, который обыграл вас ещё на старте, в 1991-м. Играйте за социализм, который дал вам жильё и может дать ещё очень многое. Но для социализма требуется национализация всего того, что сейчас в руках правящего класса – нефти, газа, и домов, кстати, тоже. Всех их дворцов на Истре и Чёрном море…

Власть крупных собственников словно специально вам, считавшим себя привилегированным сословьем (причём многие эти привилегии монетизировали, сдавая эти квадратные метры, став рантье и вкушая курортной жизни, которую и обещала контрреволюция 1991-го), подсказывает, как её, власть крупных собственников средств производства, – сковырнуть. Ведь пока вы кичились построенными «совком» квадратными метрами – они, правящий класс, Ельцин-Путин-Медведев-Путин и все их Сечины да Усмановы, завладевали тем, что даёт прибыль, а не место под солнцем. И вот, по ИХ законам, вы оказались как бы равны. Смотрите-ка, какая идиллия – награждённый в Кремле за благодеяния на пользу отечества лично Путиным Алишер Усманов и вы совершенно юридически оказались равными. Только вот почему-то он может сесть на самую длинную в мире яхту и плыть хоть в Антарктиду, и у него хватит денег там прожить, в яхте долгие годы, а вы оказались на хрущобных метриках – и даже с них вас, как тараканов, норовят смахнуть, ничего конкретно взамен не давая… Ей, господарики либералы, вопившие о том, что только частная собственность даст подлинные права человека в «бесправном, неправовом совке» - вы удовлетворены такими реформами?!

Страну нашу, СССР растащили эти алишероватые мордовоороты, которые ещё и плюют вам в лицо (хотя полагают, что плюют в такого же, как они, но помельче буржуа Навального) – у них оказались заводы и здания, которые строили как социалистическую собственность (и ваши домики такие же), а у вас оказалось только право утратить жильё по программе Реновации! Справедливо же поделили СССР?

Нет, вы можете и далее любоваться стекающими на стол щеками мультимиллиардера и его супермодными пропотевшими от классовой ненависти к вам, шариковых потомкам, тишоток в стиле «поло», а он вновь и вновь будет повторять, словно заклинание своего родного класса «тьфу на вас ещё раз», и вы будете утираться, сознавая что вы соПственники, едрёна мать! Что капитализм – это и ваша религия, и бог вас не оставит…

Но я вам советую, всё же, кое-что другое. Почитал я тут брошюрку из МФЦ «Ответы на главные вопросы», и не поленюсь вам процитировать даже. На странице 4, в пункте 4 под названием «В какие сроки будет начата реализация программы реновации пятиэтажек» (о сроках там – ни слова, только что «начали думать в феврале») имеется такая схема: «выяснить мнение собственников…» (видите, это ИХ язык, его вам навязывают вместе с планами) – «подобрать свободные площадки для строительства стартовых домов» - «выделить бюджетные средства для запуска программы» - «определить механизмы привлечения инвестиций, так как одних бюджетных средств для реализации программы реновации будет недостаточно» (!!!)

Этот опус могут прочитать все жалеющие в своём районном МФЦ, брошюрок эти проходимцы напечатали много.

Москвичи, вы поняли, с кем вы имеете дело? У них, у этого государства-вора, руководимого мультимиллиардерами навроде Сечина, НЕТ бюджетных средств на ваш переезд! У них ещё нет средств на лечение тяжелобольных детей, так как они советскую медицину на ваших глазах оптимизировали так же, как теперь хотят оптимизировать ваши дома. Отовсюду слышно, как они клянчат у вас, «соПственники»… С телеэкранов, посредством уличной рекламы, даже живьём в виде наймитов у щитов на бульварах, подлетающих вроде бабочек к вам, мол, пожертвуйте, спасите жизнь – потому что на яхты и вилы, на виноградники и на пиар у них, силовигархов, денег навалом, а вот на ваш переезд и на медицину для ВСЕХ, а не для себя в германских клиниках Ротенбергов – нетути… Ибо им миллиарды нужны для политического веса в мире, на лечение каких-то малоимущих тысяч 200-500 рублей (в клиниках всё той же Германии) они давать не могут - они же, такие как Алишер или Мельниченко Еврохимович, всю Россию Путинскую представляют на мировой арене, их места в списке "Форбс" залог нашего благополучия, они отпугивают агрессивный Запад, защищают границы наши богатством своим честно заработанным на эксплуатации нас же...

При этом Москва стоит забитая пустующими элитными квартирами, которые наши «выкресты социализма», испугавшиеся пролетариата на веки вечные, построили, видимо, в надежде, что сюда переедет жить элита всего мира… Но дать эти вот квартирки жителям хрущоб – это не по-собственнически, верно? Тут что-то будет нарушено, некий мировой баланс, зримое комильфо…

Стоит ли удивляться, что эта же самая власть, которой не хватает нефтерублей даже на реализацию её же программы (а кому пойдут 3,5 бюджетных триллиона, кстати?!) – распродаёт потихоньку Роснефть, её же классо-образующую кормилицу? И для успешного общения с инвесторами, как сообщил нам прифигевший от роснефтяных окладов кухонный домовёнок из «Однако», Роснефти, которая мечтает распродаться иностранцам – нужны соответствующие интерьеры, видите ли! В царском стиле рюмочки-с и кандэлябры-с – даже если в вертолёте будут лететь господа над экс-советскими просторами, и оглядывать их уже по-соПственнически. Вот эти вышечки – это ещё Ельцина семьи, Дьяченок нынешних, Юмашевых, вот эти – Приобского месторождения, это путинские, за «золотые деньги» устанавливались и забуривались в нулевых, ну а дальше, господа – вон те вышечки, это уже ваши. Ибо Россия – щедрая душа. Ей не на что лечить своих детей и переселять даже небедных москвичей – зато всегда найдётся вышечка-другая для господ надёжных инвесторов… Чтоб до 2024-го года высосали нефть, а там и трава не расти…

Противопоставить этому сценарию можно только свои требования – что строил социализм, капитализм отнимать не смеет. Да, он уже многое отнял, но тут – стоп, пора всё возвращать, а дома это только начало. Пора определить, какое государство несёт тут ответственность за всё - буржуйско-усмановское, или наше, социальное, в будущем социалистическое? Тем более, что бедные регионы глядят на Москву со всё нарастающей ненавистью: у них-то ещё и брусовые бараки 1930-х стоят, и оштукатуренные «сталинки» 1940-х и 50-х, а тут панельные, цельнокаменные дома 1975-го года рождения ломают чтобы новые выстроить… Добрая половина дорогих россиян по избам ютится – а эти с жиру бесятся. Нет бы – начать обновление с регионов, дать 3,5 триллиона тем, кому нужнее… Но – нет же, шиш бедным!

Логика соПственников иначе строится: они будут в один и тот же асфальт ЦАО вбухивать (наш, городской, бюджетный, но нам неподконтрольный) миллиард за миллиардом в виде плитки и дохлых саженцев лип, а провинция будет выгорать от лесных пожаров и рушиться от потопов. Ну потому что элита – это централизация, это не социализм. И где Путин пожелал переизбраться, в Москве – всё должно блестеть показушно, пусть и без жильцов и прохожих вовсе, как на достопамятной его инаугурации 2012-го, когда на Москву словно нейтронную бомбу бросили. Зато господа из правящего класса, поставившие на Путина, были довольны, созерцая въезд бронированного мерина в Кремль – сумел «зачистить», сильный монарх, наши капиталы под надёжной охраной, рабы на нас тут ещё годков 10-20 поработают, а нефть и даром отдадут – она же давно не их…