Путин поцеловал св.Николая в стекло и назвал своих опричников дураками

Хорошая картинка, так сказать, отражающая суть происходящего.

Нет, но мы ж понимаем, раз православные попы договорились с католическими насчет доставки в поднимающуюся с колен Россию мощей св.Николая (он же Санта-Клаус, он же дед Мороз, он же Миколайчик), то главе государства волей-неволей, а приходится почтить своим присутствием. Ну а раз пришел, то делай как все.

Такая судьба у президента, быть с народом даже в приступе массового слабоумия.

45 тысяч молятся костям. А богу?..

Дураками же своих обалдуев он назвал по другому поводу.

Во время награждения государственными наградами в Кремле актер Миронов передал Путину письмо в защиту режиссера Серебренникова. По словам специального корреспондента "Коммерсант" Андрея Колесникова, после окончания церемонии Миронов вновь подошел к главе государства и начал «жарко и даже громко» обсуждать скандал вокруг театра.

«— Вы знали? Знали об этом?! — Да,— подтвердил президент.— Вчера узнал. То есть, видимо, как обычно, из СМИ. — Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?! — Да дураки,— неожиданно сказал Владимир Путин», - написал Колесников.

Однако ж то когда один раз такое, то может и дурость. А ежели постоянно и каждый раз, то система!

Почему Роскомнадзор троллит ФОРУМ.мск?

На самом деле "включать дурочку" - это один из самых любимых, испытанных приемов нашей бюрократии. И если вы видите какую-то откровенную глупость, то вы просто не знаете, как на ней кто-то наживается.

Но тема не о коварстве и наглости российской бюрократии. А о тупости и управляемости российского общества.

Вы полагаете, что Путин верит в деда Мороза? Или не знает, что в коробке с костями в лучшем случае 65% скелета святого, а в худшем и вообще какие-то посторонние останки?

Или кто-то полагает, что скандал с "наездом" на весьма постредственного режиссера традиционно слабого театра - это не срежиссированная постановка "кремлевской самодеятельности" на тему "о государе милостивом"?

Или кто-то думает, что история с исламским терроризмом на страницах ФОРУМа.мск - это менее значимый скандал, чем воровство в погорелом театре? Так ведь вот, написала мне Елена Токарева - у нее точно такая же проблема с Роскомнадзором на "Стрингере"... Дураки, говорите? ДБ? А вот хрен там! Ушлые и нагловатые дядьки, которым, кстати, и на Путина с его выборами меньше, чем через год, наплевать и растереть.

Или подстава с реновациями - это не та же самая технология "включения дурочки"?

Реновация - это как вера. Ибо нелепо

Кто-то думает, что новыми скандалами можно перебить старый, с принудительным переселением 1,6 миллионов человек в одной Москве?

А получится-то ровно наоборот - он не только людей выселяет, он еще и чижика съел!

И тут уж целуй, не целуй мощи, а чуда не будет. А будет совсем другое, такое нехорошее слово... Ну, вы поняли.

А.Б.