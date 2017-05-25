Киеву не нужна железная дорога на восток

Власти Украины намерены полностью запретить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в украинской столице.

По данным газеты, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, но введение запрета «активно лоббируют» секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

На Украине эту инициативу объясняют нежеланием РЖД прекратить пассажирские перевозки в Россию из ДНР и ЛНР, что «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины». Сейчас из Донецка в Таганрог курсирует электричка, отмечает издание.

В государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» изданию заявили, что «никакого решения на этот счет на данный момент не принято».

- Видимо, украинцам это нравится, раз голосуют за настоящих патриотов типа Парубия и Турчинова, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Я удивляюсь, а что Яценюков вал на границе перестали строить? Отгородились бы от России совсем, считали бы, что к западу от Луганска вообще земли нет. А Крым с Донецков и Луганском просто упали с обрыва, и теперь их тоже нет. Странно, что на газовую трубу никто не покушается - она ведь тоже и в Донецк идет, и в Крым?