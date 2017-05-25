Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Киеву не нужна железная дорога на восток

Опубликовано 25.05.2017 в разделе комментариев 0

Киеву не нужна железная дорога на восток

Власти Украины намерены полностью запретить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в украинской столице.

По данным газеты, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, но введение запрета «активно лоббируют» секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

На Украине эту инициативу объясняют нежеланием РЖД прекратить пассажирские перевозки в Россию из ДНР и ЛНР, что «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины». Сейчас из Донецка в Таганрог курсирует электричка, отмечает издание.

В государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» изданию заявили, что «никакого решения на этот счет на данный момент не принято».

- Видимо, украинцам это нравится, раз голосуют за настоящих патриотов типа Парубия и Турчинова, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Я удивляюсь, а что Яценюков вал на границе перестали строить? Отгородились бы от России совсем, считали бы, что к западу от Луганска вообще земли нет. А Крым с Донецков и Луганском просто упали с обрыва, и теперь их тоже нет. Странно, что на газовую трубу никто не покушается - она ведь тоже и в Донецк идет, и в Крым?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к визам между Россией и Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Итоги голосования в "Битве за кремлевский престол". Неожиданно...
Итоги голосования в "Битве за кремлевский престол"...
24.05.2017
5 мифов Кудрина: манифест экономического Чикатило
5 мифов Кудрина: манифест экономического Чикатило
25.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Киеву не нужна железная дорога на восток (0)
Почему Путин и Сталин – два совершенно разных исторических явления? (1)
Путин поцеловал св.Николая в стекло и назвал своих опричников дураками (20)
Как вырасти революции из реновации: "ответы на главные вопросы"... (5)
"Платон" перешел в атаку (12)
Безопасности США угрожают музыканты (2)
Почему либералы не дадут нам ничего из того, что обещают (13)
5 мифов Кудрина: манифест экономического Чикатило (1)
Пропасть велика, но надежды иллюзорны (9)
Бумажная прибыль "Газпрома" не помешала потратить 200 млн рублей на рекламу на телеканале "Конный мир" (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Навальному - таторы
Максим Калашников Максим Калашников: СТАЛИНСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ДЕЙСТВИИ
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Путин борется со своими дураками. Дуракам похуй
Дарья Митина Дарья Митина: Станет ли Дональд Трамп старшим братом для арабского мира и Израиля?
Максим Калашников Максим Калашников: Зачем Усманов так раскручивает Навального?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss