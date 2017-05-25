В Путинской России сгорают города, зато в собянинской Москве - показуха-реновация

Режим ЧС федерального уровня введен решением рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Иркутской области и Красноярском крае из-за пожарной ситуации, а также на Ставрополье из-за паводка, сообщает МЧС.

Режим ЧС начинает действовать с 24 мая. По сообщению МЧС, режим ЧС даст регионам возможность запрашивать федеральную помощь в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, передает ТАСС.

«Введен режим чрезвычайной ситуации для Красноярского и Ставропольского краев, Иркутской области, и установлен федеральный уровень реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели от пожаров двух человек в городе Канске Красноярского края по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СКР по краю.

Следователи в рамках дела выясняют обстоятельства гибели двух людей, скончавшихся накануне при пожаре в Канске. "При тушении пожара в одном из домов, расположенных на улице Народной, спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. На придомовой территории по улице 1-й Инициативной обнаружено тело женщины с признаками термического воздействия. Личности и возраст погибших устанавливаются", - говорится в сообщении. По данным следователей, всего в Канске сгорело 52 дома.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный добавляет:

- А ведь я не так давно, то есть и вовсе недавно, в полночь и недельку назад, писал об этом - вот именно здесь же. Но кто внимание обратит? Я ж не Серебренников и не Холмогоров, не Навальный и не этот, который, как его... "пукающий погром"... Писал, что чудовищный бюджетно-инвестиционный разрыв между Москвой и регионами - видный невооружённым глазом даже с Транссиба, - федералы в лице конкретно Путина, прицелившегося на новый срок, только усиливают. У меня даже стишок на эту тему родился там, в пути, в районе Просницы (Кировская область), но нынче не до стихов, даже с политическими выводами. Ну, а вот и плоды этого разрыва в доходах и инфраструктурном отношении - "Канский фестиваль огня". И если столичная сволочь тут улыбнётся, то против своей идеологии элитности не погрешит, а вот если поцеловав мощи, выразит соболезнования - то слукавит, ибо всё это в её политике содержалось, залегало потенциально. Москва, которая тоже когда-то, будучи деревянной, тоже сгорала вся, улицами целыми, Москва изволит менять бордюрчики, серенькие на как бы гранитненькие, меняет плитку на плитку и трубы на трубы внутри нашего Садового кольца... А сибирские городишки, в которых вообще ничего не меняли уже лет так 40-50, где народ продолжает жить в бревенчатом наследии СССР - сгорают, такова их доля теперь. Скажете - случайность? Да нет, это закономерность - социальный регресс есть реставрация тех психических условий, которые сопутствуют и эпидемиям и вот таким, казалось бы, архаическим, невероятным пожарам. Глядишь на фото Канска после пожара - так и кажется, что это кадры Великой Отечественной... Но всё это мирно, рукотворно и прогнозируемо: если власть озабочена одним лишь благолепием столицы, а на регионы давно плюнула, как ваш Алишер Усманов, когда там, в Сибири был паводок и тот же Транссиб едва не подтопило в Тюменской области, и ещё раз плюнула власть миллиердеров - теперь, когда то, что не взяла вода берёт огонь, если власть выбрала такой путь - на нём будет много жертв, причём не только среди регионалов... Лозунги, казавшиеся вчера абстрактными - лозунги социального прогресса, советских гарантий того, что ваше жильё не заберёт какая-либо из стихий - становятся актуальны. А вот мир дворцам теперь никто не гарантирует - не переселит же собственноручно Миллер в своё миллиардерское имение "Миллерово-на-Истре", в этот Новый Петергоф всех погорельцев и подтопленцев? Всё будет, как с библиотекой Блока, в терновом венце революций наступает семнадцатый год... Ведь это именно Нашим газом и нефтью Путин и Миллер торговали в КНР, пока регионы сжирали паводок и огонь "сельхозпалов" - но кто ответит не из региональных стрелочников, а из кремлёвских идеологов за результаты такой политики?..

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