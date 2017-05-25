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Московский листок

Анатолий Баранов: перемещаться в пешеходных зонах в велосипедном строю

Опубликовано 25.05.2017 в разделе комментариев 2

Анатолий Баранов: перемещаться в пешеходных зонах в велосипедном строю

Улица Арбат может стать не единственной некурящей пешеходной зоной в столице. Власти муниципального округа, где прошел эксперимент, предложили распространить его на все пространства для пеших прогулок, сообщает Агентство "Москва". 

Как рассказал глава округа Арбат Евгений Бабенко, в связи с футбольными турнирами в России, ближайшим из которых станет Кубок конфедераций – 2017, следует подготовить пешеходные зоны к наплыву туристов. Они должны стать безопасными и свободными от курения. Глава округа отметил, что в нескольких районах уже переняли опыт по борьбе с курением. Плакаты появились на Пятницкой улице.

Кроме того, по пешеходным улицам могут запретить перемещаться на скейтбордах, могут также запретить включать музыку в летних кафе после 23:00. Нарушение закона о тишине беспокоит жителей домов, расположенных на прогулочных улицах.

- А почему по пешеходным улицам перемещаются так хаотично? - -удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Перемещаться надо строем, при наличии сопровождающего. В точном соотвествии с уставом внутренней службы. Вопрос курения отпадет сам собой - кто ж в строю курит? Или скейтборде катается? Отдельно стоит вопрос велосипедов - думаю, надо сформировать подразделения велосипедистов и перемещаться в велосипедном строю. Мое предложение прошу считать официальным и передать его Собянину! Официальный ответ можно вывесить на любом заборе в пешеходной зоне.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
fazerdv написал 25.05.2017 12:15
айн чвайн драйн. айн чвайн драйн
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(без названия)
La Terrible написал 25.05.2017 11:52
Эх, не были они в Испании, где по ночам как раз в центрах самое гульбище с песнями-танцами и прочими алкогольными "перформансами" происходит, в том числе с участием "наплывших" туристов. И всем все нравится.
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