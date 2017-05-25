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Московский листок

Президентские выборы подорожают на два миллиарда рублей

Опубликовано 25.05.2017 в разделе комментариев 0

Президентские выборы подорожают на два миллиарда рублей

Утвержденные накануне Госдумой поправки к закону "О выборах президента России" могут повлечь за собой увеличение расходов на президентские выборы 2018 года на 2 миллиарда рублей, сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания дополнительные расходы может вызвать поправка, которая увеличивает срок работы сотрудников участковых избирательных комиссий с 20 до 30 дней. На оплату их работы из бюджета может потребоваться дополнительно до 2 млрд руб., так как значительная часть предвыборного бюджета избирательных комиссий по всей России уходит именно на оплату почти миллиона сотрудников. Один из собеседников издания в избирательной системе связывают увеличение сроков работы членов УИК с необходимостью обеспечить большую явку.

Газета отмечает, что на выборы 2018 года уже было выделено 14,8 миллиарда рублей. Из них 11 были заложены на первый тур.

Напомним, в среду, 24 мая Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон «О выборах президента России», которые отменяют открепительные удостоверения и переносят дату выборов президента России на день присоединения Крыма.

Согласно законопроекту, если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или объявлено рабочим днем, то выборы назначаются на следующее воскресенье.

В 2018 году президентские выборы запланированы на 11 марта и приходятся на ту же неделю, что и Международный женский день 8 марта. Таким образом, согласно поправке, дата выборов переносится на 18 марта. В этот день в 2014 году был подписан договор о принятии в состав России Республики Крым.

Кроме того, Госдума одобрила отмену открепительных удостоверений на выборах. Принятые поправки устанавливают возможность голосования по заявлению избирателя. Это коснется тех избирателей, которые в день голосования будут отсутствовать по месту регистрации.

 



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