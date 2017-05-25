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Московский листок

Анатолий Баранов: Сегодняшнее руководство Украины напоминает мне заповедник гоблинов

Опубликовано 25.05.2017 в разделе комментариев 1

украина майдан социал-дарвинизм
Анатолий Баранов: Сегодняшнее руководство Украины напоминает мне заповедник гоблинов

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" - в России возможна насильственная смена власти, пишут украинские СМИ со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Илью Киву.

По его мнению, в России есть «свидомый» («сознательный» — укр.) процент людей, которые готовы бороться с властью. «Я все-таки надеюсь, что именно Навальный сможет поднять вот эту оппозицию, сможет поднять вот это антикремлевское движение», — считает советник Авакова.

Стоит также отметить, что разговоры о том, что в России будет «Майдан», что «империя скоро развалится» продолжаются на Украине с самого момента госпереворота в феврале 2014-го. Впрочем, похожие заявления — о том, что развалится Украина, звучат последние три года и в Москве.

— Действительно, в России с 2014 года говорят, что развалится Украина. Но она и сейчас не вполне целая, — напоминает главный редактор ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. - А не тот ли это Кива, который чморил недавно продавщицу в магазине за то, что на чеке было написано «Порошенко мудак»? Сегодняшнее руководство Украины напоминает мне заповедник гоблинов, только не из повести Саймака, а самый натуральный. И вот мы всерьез будем комментировать заявления младшего гоблина? Советник министра… Это политик? В аппарате правительства РФ советников за занятия политикой увольняют без выходного пособия.

Мне кажется, в Кремле все же очень поторопились признавать гражданина Порошенко президентом и постмайданную власть на Украине в целом. В апреле 2014 на границе уже стояли войска с эмблемами «МС», не надо было останавливаться. Тогда бы многие вопросы сегодня были не актуальны, а многие люди по обе стороны были бы живы.

По словам Кивы, в России есть «свидомый» процент людей, готовых бороться с властью. Но велик ли этот процент после того, что произошло на Украине буквально на наших глазах?

— Зачем нам обсуждать бред? В России много людей, готовых бороться с властью, я в том числе. Но украинский сценарий либерально-националистического Майдана в Москве невозможен. Украина, Киев – это провинция, а Москва – столица метрополии. Как можно себе представить «майдан» в Москве против «москалей» в правительстве? Сценарии не повторяются, тем более в таких разных ситуациях – Украина только внешне похожа на Россию, как в украинской пословице «похожа свинья на коня, только хвост не такой». В 2011-12 годах протестное движение в России было подавлено силой, но разве оно в чем-то походило на киевский майдан? У нас даже националисты воздерживались от некорректных лозунгов, а в Киеве все прошло под лозунгом «Москаляку на гиляку!» Можно себе представить, чтобы Удальцов или, скажем, я призывали убивать «коммуняк» и уничтожать все советское? Или чтобы московские либералы повторяли нацистский лозунг «Украина понад усе!», то есть кальку с «Дойчланд убер аллес»? Власть в России обязательно сменится, но большой радости украинским наци это не принесет.

— Насколько оправданы надежды Кивы конкретно на Навального?

— На Навального, который в 2014 году сказал, что Крым – это не бутерброд с сыром, чтобы передавать его туда-обратно? Я могу не разделять взглядов Навального на дальнейшее развитие России, но дураком-то он точно не является. В нашей стране вообще очень мало сторонников нацизма, действует еще прививка от 1945 года. А уж сторонников украинского нацизма, так вообще можно поискать разве что в дурках. При том, что украинцы у нас вторая по численности народность. Но ущемления украинцев по национальному признаку у нас нет, не было и, надеюсь, не будет никогда. А Навальный в политике прежде всего популист, он это должен понимать и чувствовать.

— Есть ли в России «прооукраинские политики» в том смысле, что они готовы осуществлять программу по украинскому сценарию, отдать Крым и т. д? Мог бы Киев выйти на связь с ними и наладить сотрудничество?

— Есть такие люди, конечно. Но они не политики, потому что российский политик, выступающий под абсолютно чуждыми российскому обществу лозунгами, автоматически перестает быть политиком и переходит в категорию… ну, слово рифмуется со словом «дискобол». Навальный политик, Удальцов политик. Ходорковский, и тот политик, поэтому такого трэша вы от него тоже не услышите. В Крыму живет два с половиной миллиона граждан России. Как можно представить себе политика, который рассчитывает хоть на какие-то симпатии сограждан, а любой политик всегда в той или иной степени популист, и при этом говорит такому числу своих избирателей: «Идите на фиг! Вы мне не нужны!» Боюсь повториться, но это не политический, а скорее психопатологический вопрос…



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
похтрахбздох написал 25.05.2017 12:14
"В нашей стране вообще очень мало сторонников нацизма", - гыы.
Г-н главред, помните нетленное "у нас секса нет"?
О!
А как отмашку дали, так интердевочкой стала каждая третья, после папиковых дочек и цезаревых жен.
(МЫ посильно поспособствовали превращению жупела в императив, - жисть прожыта незаздря, чего и вам, единственноверникам, желаим, ага)
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