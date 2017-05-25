В Киеве опровергли планы закрыть железнодорожное сообщение с РФ

ПАО "Укрзализныця" (украинский государственный монополист пассажирских железнодорожных перевозок) не планирует прекращать пассажирские перевозки между Украиной и РФ и не получало подобных предписаний от вышестоящих органов власти, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ПАО. В компании также отметили, что билеты на поезда в Россию находятся в открытой продаже.

В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил об отсутствии у правительства Украины планов прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

"Сейчас вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривался", - цитирует министра украинское интернет-издание "Обозреватель".

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщила, что Украина может с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ, так как это решение лоббируют чиновники, к мнению которых в последнее время все чаще прислушивается украинский президент Петр Порошенко.