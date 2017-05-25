Прогрессивная Европа не желает видеть Трампа на континенте

Президент США Дональд Трамп прибыл в Брюссель, который во время своей предвыборной кампании называл "адской дырой", чтобы поучаствовать в саммите Североатлантического альянса, который он называл "устаревшей организацией". Премьер-министр страны Чарльз Мишель тепло встретил американского лидера и угостил его знаменитым бельгийским шоколадом. Тем временем с протестом против политики Вашингтона на улицы вышли 9000 бельгийцев.

Премьер-министр встречал самолет президента США в аэропорту. Репортеры обратили внимание на то, что Дональд Трамп и его жена Мелания по-прежнему не держатся за руки на людях. Так, президент даже не попытался предложить супруге руку, когда они спускались с трапа, отмечает The Daily Mail.

Приветственные бельгийские шоколадки достались Трампу, госсекретарю США Рексу Тиллерсону и советнику по национальной безопасности президента США Герберту Макмастеру, а также помощнику Трампа по экономической политике Гари Кону.

Как напоминает USA Today, в прошлом году Трамп очень грубо нападал на Брюссель, критикуя его и другие европейские столицы за иммиграционную политику, которая, по его словам, потворствует малоимущим мусульманам и беженцам. В одном из интервью 2016 года миллиардер сказал: "Я был в Брюсселе очень давно, лет 20 назад. Тогда он был невероятно красив. Но сейчас жить в нем - все равно что торчать в адской дыре".

В среду, 24 мая, когда Трамп прибыл в бельгийскую столицу, он был гораздо более любезным. Так, например, обращаясь к премьер-министру страны, американский президент заверил: "Для меня большая честь быть здесь с вами".

Из аэропорта Трамп направился в королевский дворец на встречу с королем Филиппом и королевой Матильдой. СМИ, комментируя фотографии из приемного зала дворца, отмечали, что король Филипп является прямым потомком маркиза де Лафайета, героя войны за независимость Североамериканских Штатов. Основной темой встречи на высшем уровне была совместная борьба с международной террористической угрозой.

Отметим, что недовольство политикой Трампа растёт и в США и в соседних странах - там, за океаном...

На Кубе назвали "нелепым" поздравление президента США Дональда Трампа с Днем независимости по случаю 20 мая. Зачитывая обращение из Белого дома, диктор ТВ подчеркнул, что в этот день на Кубе "родилась американская неоколония", а настоящая независимость пришла к стране лишь в ходе революции 1959 года.

"Нелепое" и "спорное" официальное обращение Трампа зачитали по кубинскому телевидению в субботу вечером по местному времени. Диктор отметил, что СМИ опубликовали "послание плохо информированного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к народу Кубы по случаю 20 мая, которое в США считают датой образования Кубинской республики".

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