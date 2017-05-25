Дядя Сэм запугивает КНДР возле островов Спратли в Южно-Китайском море

Миноносец США прошел около спорных островов Спратли в Южно-Китайском море - впервые за время правления администрации Дональда Трампа, как подчеркивает Reuters. Китай считает острова своей территорией, а Трамп надеется на поддержку Китая в вопросе изоляции Северной Кореи.

По данным агентства, эскадренный миноносец ВМС США Dewey прошел в Южно-Китайском море на расстоянии 12 морских миль (более 22 километров) от архипелага Спратли. Собеседники Reuters назвали маневр "операцией по подтверждению полной свободы судоходства".

Как напоминает РИА "Новости", у Китая и ряда стран региона - Японии, Вьетнама и Филиппин - есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Китай при этом считает острова и значительную часть акватории своей и утверждает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.

Китайские власти с самого начала отвергли возможность решения спора в международном арбитраже. В декабре 2013 года в Пекине заявили, что будут игнорировать любые постановления суда, поскольку, по мнению руководства КНР, они будут затрагивать вопросы государственного суверенитета, на которые у суда нет юрисдикции. Решить спор Китай предлагает посредством прямых переговоров заинтересованных сторон.

Через Южно-Китайское море проходит почти треть мирового морского грузопотока, а шельф расположенных там островов богат нефтью. В 2002 году претендующие на территории страны приняли Кодекс поведения в Южно-Китайском море, в котором говорилось о необходимости решать проблему спорных территорий дипломатическими средствами. Однако принятие документа не сильно помогло в решении споров. На острова архипелага Спратли в Южно-Китайском море претендуют сразу шесть государств: Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

Напомним, 11 мая ЦРУ заявило о создании в Южной Корее специального центра по противодействию ядерной и ракетной угрозе со стороны КНДР.

"Центральное разведывательное управление создаст специальный центр в Южной Корее, чтобы в полной мере использовать ресурсы, возможности и полномочия ЦРУ для противодействия ядерной и баллистической ракетной угрозе со стороны Северной Кореи", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦРУ.

"Создание центра в Корее позволит нам более целенаправленно интегрировать и направлять усилия ЦРУ против серьезных угроз для США и их союзников, исходящих от КНДР", - приводит сайт слова директора ЦРУ Майка Помпео.

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