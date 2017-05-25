Зачем Усманов выставляет себя мальчиком для битья?

Алишер Усманов записал второе видео обращение к Алексею Навальному. Зачем он это сделал?

Ясно, что не сам миллиардер верстал ролик, да и идея выступить на видео с отповедью Навальному, судя по всему, имеет внешний характер. И вот Усманов подставляется второй раз. Опять вопрос - зачем?

Мы ж понимаем, что спор Усманова с Навальным - это битва Давида с Голиафом, особенно когда дело касается российских судов. И в таком споре все симпатии всегда будут на стороне Давида.

Хотя на самом деле Давид, когда он из голожопого пращника превратился в царя, оказался весьма большой гнидой. Вспомним хоть историю с женой военачальника Урии, которого Давид отправил на верную смерть, только потому, что ему понравилось трахаться с его женой Вирсавией.

О Голиафе же мы не знаем ничего предосудительного, кроме того, что тот был мощным воином огромного роста.

Но вот уж 3 тысячи лет Давид "хороший", а Голиаф - "плохой".

Вот и Усманов, обладатель огромного состояния, и который вдобавок к тому публично отказывается ответить на вопрос о его происхождении - он как выглядит? Или кто-то и впрямь полагает, что олигархи, нажившие свои миллиарды на развалинах советской общенародной экономики, окружены любовью и сочувствием сограждан?

Навряд ли этого не понимает и сам Усманов, проживающий, как правило, в Лондоне.

Так зачем совсем неглупый человек выставляет себя в таком свете? Или очень настойчиво его попросили?

А.Б.