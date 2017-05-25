Немцова убили его же исторические дети, вот чего никогда не признает Венедиктов

Перед убийством оппозиционный политик Борис Немцов жаловался на поступающие ему угрозы со стороны "кадыровцев", в последний раз - за несколько часов до смерти, рассказал в Московском окружном суде главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, сообщает "Медиазона".

Венедиктов указал, что общался с Немцовым не реже двух раз в месяц, и в последний раз они виделись за четыре-пять часов до убийства 27 февраля 2015 года. Тогда Немцов, по словам Венедиктова, в последний раз упомянул об угрозах.

Главный редактор "Эха" отметил, что Немцов говорил именно "кадыровцы", а не "чеченцы". "27 февраля он сказал: "Кадыров и кадыровцы". Я отмечу, что он не говорил "чеченцы", и я, как информационник, обратил на это внимание", - цитирует Венедиктова сайт "Эха Москвы".

"Он говорил "кадыровцы" и очень переживал по этому поводу, потому что он вспомнил, что в 1996 году он собрал миллион подписей против войны в Чечне, предъявил их Ельцину и война была остановлена. "Но как же так, я их спас практически, а они мне угрожают. Кадырова практически спас, отца его практически спас", - говорил мне Борис Немцов. Это правда, это было 27 февраля 2015 года у меня в кабинете за четыре часа до убийства", - добавил Венедиктов.

Разговор, как передает "Интерфакс", состоялся в кабинете Венедиктова, когда тот зашел туда на час раньше назначенного у него на радиостанции эфира. "Тогда он (Немцов) сказал, что в последние два месяца усилилось количество угроз в связи с его позицией по карикатурам Charlie Hebdo <...> Я предложил взять ему свою охрану, чтобы она с ним поехала домой после эфира, но он отказался", - рассказал свидетель.

В ответ на вопрос адвоката журналист заявил, что Немцов не упоминал, какие именно угрозы ему поступают. "Он считал публичные выступления Кадырова угрозами", - добавил Венедиктов.

Венедиктов рассказал, что в 2014 году он встречался с Немцовым, его семьей и бизнесменом, основателем канала НТВ Владимиром Гусинским в Израиле. Тогда за ужином Немцов рассказал, что не хочет возвращаться в Москву, потому что его либо посадят, либо убьют. "Мы посоветовали ему взять охрану. Это если не защитит, то затруднит", - вспомнил Венедиктов. В Москве они несколько раз возвращались к вопросу об охране.

Агрессию в отношении Немцова могла сдетонировать его позиция по поводу журнала Charlie Hebdo

Журналист напомнил, что Немцов и Кадыров занимали разные позиции относительно деятельности журнала Charlie Hebdo и возможности публикации карикатур на святых и религиозных деятелей, сообщает Русская служба BBC.

Венедиктов пояснил, что на сайте радиостанции 9 января 2015 года был опубликован текст Бориса Немцова под заголовком "Исламская инквизиция", где политик рассуждает о том, что нужно делать, чтобы справиться с религиозным террором.

"Через несколько дней после этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram статью, где сказал: все те, кто поддерживают Charlie Hebdo, мои личные враги", - сказал свидетель.

"С точки зрения Бориса, как я его понимаю, этот блог сдетонировал агрессию в отношении него", - сказал Венедиктов.

На вопрос, сколько раз Немцов говорил о Charlie Hebdo, Венедиктов отметил, что на его радиостанции он говорил об этом только один раз. Журналист перечислил других политиков, высказавшихся о ситуации с французским журналом: глава МИД Сергей Лавров, президент Владимир Путин - "Путин даже высказался жестче", цитирует Венедиктова "Медиазона".

Он также отметил, что никогда не сталкивался с агрессией Немцова по отношению к каким-либо религиям. По его словам, политик был индифферентен в этом вопросе.

Как отмечает "Кавказский узел", Венедиктов упомянул о двух разговорах с политиком об угрозах: первый состоялся 3-4 мая 2014 года в Израиле, второй - 27 февраля 2015 года в редакции.

Венедиктову не дали выступить перед присяжными и вообще не рекомендовали ходить в суд

Венедиктов добавил, что многие, в том числе родные, советовали ему не приходить в суд ради безопасности, но он решил, "что будет правильно прийти и рассказать присяжным обо всем этом".

Главный редактор "Эха", вспоминая о жалобах Немцова на угрозы кадыровцев, упомянул, что сам четыре года находится под охраной в связи с информацией об угрозе из Чечни, передает "Интерфакс".

"Я всегда очень серьезно отношусь к тому, что говорит Рамзан Кадыров, в отличие от Бориса, который относился к этому легкомысленно", - заявил Венедиктов.

Журналист вспомнил, что после убийства Немцова ему самому пришлось покинуть страну на четыре дня из соображений безопасности. Напомним, что журналистское расследование "Новой газеты" показало, что на убийство Немцова был "объявлен тендер" в августе 2014 года. При этом в списке тех, кого нужно "убрать", значились еще три известных человека - Михаил Ходорковский, Алексей Венедиктов, Ксения Собчак. Цена, по данным "Новой", была 15 миллионов рублей.

Допрос Венедиктова прошел без присяжных, поскольку судья Юрий Житников отклонил ходатайство о допросе свидетеля в присутствии присяжных, с которым выступили адвокаты семьи Немцова.

"Его показания не являются относимыми по настоящему делу", - сказал судья и пояснил, в частности, что "ни один из подсудимых не обвиняется в том, что совершил преступление из религиозной ненависти".

В тот же день был допрошен свидетель защиты, представившийся сослуживцем Дадаева. Прокуроры представили исследование детализации телефонных номеров Хамзата Бахаева и Руслана Мухудинова.

Оппозиционер, депутат Ярославской областной думы Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года. Политика, направлявшегося домой со своей спутницей - украинской моделью Анной Дурицкой, застрелили на Большом Москворецком мосту. Убийца выпустил шесть пуль в спину Немцову, четыре из них достигли цели. К этому времени автомобиль сообщника бандита поравнялся с местом происшествия, киллер сел в машину и они уехали. Немцов умер на месте от полученных ранений.

На скамье подсудимых - Заур Дадаев, которого следствие считает исполнителем убийства, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Им предъявлены обвинения по п.п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное организованной группой, по найму") и ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой").

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.

Замкомбата батальона внутренних войск МВД РФ "Север" Руслана Геремеева ("Руслика"), которого на ранней стадии расследования называли, а адвокаты пострадавшей стороны и теперь считают организатором преступления, допросить не удалось, он проходит по делу как свидетель. В суд он не пришел, а попытки разыскать уперлись в запертую дверь: из Чечни пришел ответ, что 31 октября 2015 года во время выезда по месту проживания Геремеева "дверь в домовладении никто не открыл".

От редакции: Конфликт Немцова и Рамзана начался гораздо раньше, в серёдке нулевых, причём на ровном месте, случайно - в каком-то московском ресторане, куда новоявленный наместник Путина явился с вооружённой до зубов охраной. Ну, модно так у горцев - что поделаешь. А Рамзан был тогда на взлёте, наверняка в Москву приехал "перетереть" с силовигархом номер один, и видимо получил очередной транш, а может просто "договорённости по нефти", на которых только и держится вся русско-чеченская дружба. Ну, после такого оптимистического общения, едва ли не прямиком из Кремля - зарулил латифундист в ресторацию откушать московских блюд. А там - сидит скромный такой Немцов, фаворит совсем другого, ещё тогда не покойного государя. Немцов указал горцам на светские обычаи столицы, горцы схватились за стволы, и только наличие вооружённой охраны у самого Немцова продлило ему жизнь на десять лет, впрочем, только отсрочило намеченную казнь.

Но нам интересны тут совершенно другие слои. В чём же идеологический конфликт-то либералов и фундаменталистов (не важно - исламских или православных)? Ведь приветствуя в 1990-м сепарацию РСФСР от СССР, не просто приветствуя, а активно проводя в жизнь и все регрессные по сути реформы (не только частную собственность сделали священно-неприкосновенной, но этим дали простор и для реституции, для реванша РПЦ и прочих конфессий, завязанных на собственность-здания, дав власть идеологическую - "долой научный атеизм и всевластие КПСС!" - дали в итоге и собственность и простор для бизнеса на заблуждениях сирых и убогих), либералы лишь прокладывали дорогу к реставрации и православия, и ислама. И кто, как не сам Немцов в своей губернии строил церкви, мечети - как минимум, не запрещал... Ну, вот и выросло следующее поколение фаворитов - уже не экс-научные сотрудники советских институтов (физики, как Немцов), а вполне невежественные и ещё этим кичащиеся клерикалы, для которых схема бытия проще простого: "царь, нефть, ствол, тэйп". Эти "ценности" активно прорастали на вырубленном Ельциным и Немцовым (на небольшом его горьковском участке) советском пространстве. Клерикализм - детище либерализма, который стал со своими светскими, но антисоветскими настроениями отчаянным меньшинством. И если Ельцин только "подсвечником" был, то Путин апоказ прикладывается к мощам - куда уж архаичнее? Так что палачи Немцова - его же исторические дети, так сказать. Именно так.

Д.Ч.

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