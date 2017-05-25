У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион рублей

У 54-летней уборщицы Дома приемов Газпрома "Богородское" украли часы Patek Philippe. Как передает Life, инцидент произошел в деревне Сосенки. Неизвестные проникли в частный дом женщины и похитили 100 тысяч рублей, а также элитные часы. После пропажи Екатерина написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранители разыскивают домушников. Точная сумма ущерба устанавливается.

Как рассказала сама потерпевшая, дорогостоящие часы ей подарили и какова их стоимость она не интересовалась. Между тем, по данным паблика Mash, цена Patek Philippe начинается от одного миллиона рублей.

Напомним, что в прошлом году похожий случай произошёл с другой уборщицей Газпрома. Тогда у 44-летней женщины по имени Мария воры похитили сумку Dior, разбив окно её внедорожника Mitsubishi Outlander.

А в январе этого года злоумышленники похитили из дома охранника Газпрома в Новой Москве золотой унитаз.