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Московский листок

Доходы россиян рухнули до уровня 2009 года

Опубликовано 25.05.2017 в разделе комментариев 0

Доходы россиян рухнули до уровня 2009 года

Реальные доходы россиян продолжают падение, несмотря на заявления властей о возобновлении экономического роста и в апреле достигли уровней 2009 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обзор Внешэкономбанка.

«Потребительские расходы, которые были основным драйвером ВВП в I квартале, в апреле несколько снизились. В основном за счет снижения спроса на платные услуги. За этим стояло снижение как реальных заработных плат, так и существенное сокращение доходов населения. В реальном выражении доходы населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 г.», - цитирует агентство главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача.

По его словам, «устойчивость дальнейшего роста экономики будет зависеть от того, как быстро сможет быть преодолена общая тенденция снижения доходов домашних хозяйств».

Ранее Росстат сообщал, что реальные располагаемые денежные доходы россиян в апреле упали сразу на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года после снижения на 2,5% в марте, падения на 4,1% в феврале.

Отмечается, что реальные доходы населения снижаются три года подряд - в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

За это время, объемы потребления товаров и услуг сократились на 16%, за чертой бедности оказались 3,9 млн человек, а общее число официально нищих достигло 19,8 млн человек. Доход ниже прожиточного минимума на конец 2016 года имели 13,5% населения России, или каждый седьмой.

 



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