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Московский листок

В регионах продолжается зачистка оппозиционных СМИ, и в Минусинске

Опубликовано 25.05.2017 в разделе комментариев 0

криминал регионы сми выборы
В регионах продолжается зачистка оппозиционных СМИ, и в Минусинске

Главред газеты «Тон-М» найден мертвым в бане в городе Минусинск в Красноярском крае, следствие связывает преступление с профессиональной деятельностью журналиста. 

Региональный главк СК РФ сообщил, что информация об обнаружении тела редактора с огнестрельными ранениями поступила 24 мая около 23 часов по местному времени. 42-летний журналист был найден в помещении бани, которая расположена на территории огороженного жилого дома на улице Маркса в Минусинске, передает ТАСС. 

Рассматриваются разные версии преступления, включая связанные с профессиональной деятельностью убитого.

«Попков был убит во дворе своего дома выстрелами из огнестрельного оружия. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе профессиональная деятельность», — сказал источник. 

Отмечается, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что в мексиканском Кулиакане был убит известный журналист Хавьер Вальдес, который писал по теме наркопреступности. 

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