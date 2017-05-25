Сын Вагита Алекперова и дочь Андрея Мельниченко возглавили список богатейших наследников РФ

Журнал Forbes в четверг, 25 мая, представил очередной список наследников богатейших предпринимателей России. В перечень вошли 20 семей, в которых на каждого ребенка приходится не менее 2,3 миллиарда долларов. Таким образом, в рейтинге фигурируют 47 детей бизнесменов. При этом журналисты считали только признанных отпрысков.

Рейтинг, как и в прошлом году, возглавил сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова — Юсуф (1990 года рождения). Будучи единственным ребенком бизнесмена, он может получить в наследство 14,5 миллиарда долларов (годом ранее эта сумма составляла 8,9 миллиарда).

Вторая строчка досталась дочери владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко. Доля пятилетней Тары, по версии Forbes, составляет 13,2 миллиарда долларов (в 2016 году она составляла 8,2 миллиарда).

Тройку замкнули дети основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона. Дочь предпринимателя Виктория (1992 года рождения) и двухлетний сын (имя не уточняется) могут претендовать на 9,2 миллиарда долларов каждый (данные за прошлый год — 7,2 миллиарда).

В список (в порядке убывания) также попали дети Алексея Кузьмичева, Сергея Галицкого, Искандера Махмудова, Виктора Вексельберга, Владимира Лисина, Геннадия Тимченко, Андрея Козицына, Виктора Рашникова, Дмитрия Рыболовлева, Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Леонида Федуна, Алексея Мордашова, Владимира Потанина, Олега Дерипаски, Германа Хана и Петра Авена.

Forbes отмечает, что семья Дерипаски, крупнейшего акционера UC Rusal, стала в рейтинге «новичком этого года», заняв 18-е место. С этой позиции он вытеснил бывшего владельца МДМ Банка Сергея Попова.

Между тем, есть ещё множество неучтённых детишек олигархов и олигаршат, которые тоже имеют немалые наследства уже по праву "незаконнорожденности". Вот, например, ближайший коллега Вагита Алекперова, многоженец Иванов Валентин...

Валентин Альбертович Иванов (1962 г.р.), сын автора сценария фильма «Семь стариков и одна девушка» (1968), фильма весьма для своего времени авангардного и фривольного, с мотивами супрематизма в антураже и плохо прикрытыми буржуазными идейками — Альберта Иванова. Управляющий директор компании «Лукойл».



Живёт в Сингапуре с 16-летней моделью Лизой Адаменко (1999 г.р.). По некоторым данным, они встречаются около 3 лет – после того, как 13-летняя ученица 8-го класса уехала из сибирского города Канска заниматься модельным бизнесом.



На яхте, в гостинце и поездках Иванова развлекают подруги Лизы из агентства Avant Models. В Сингапуре и Монако гарем Валентина, известного под кличкой «Султан», могут оценить его близкие знакомые — акционеры «Лукойла» Вагит Алекперов и Леонид Федун.

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