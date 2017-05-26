Россия хочет свой "мистраль", но без авианосцев

Замминистра обороны Юрий Борисов на выставке HeliRussia-2017 сообщил, что в госпрограмму вооружений РФ 2018–2025 годов заложено строительство вертолетоносцев, аналогичных Mistral. «Строительство вертолетоносцев занимает, в среднем, четыре года, поэтому думаю, да, где-то в 2022 году»,— цитирует господина Борисова «РИА Новости».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Министерство обороны в мае направит проект государственной программы вооружения на 2018–2025 годы в коллегию Военно-промышленной комиссии. Программа будет сформирована к 1 июля и окончательно утверждена в конце 2017 года.

Безусловно, Россия может создать вертолетоносцы типа "Мистраль", тем более, что по ходу несостоявшейся сделки с Францией были переданы ключевые технологии.

Весь вопрос - зачем?

На него не могли ответить в "сердюковском" минобороны, когда заключали сделку с французами - у России нет колоний в южных морях, а отдаленные северные и восточные территории требуют наличия кораблей с иным классом ледовой защиты. Как самостоятельная боевая единица большой десантный корабль несостоятелен, а "Мистраль" - это именно десантный вертолетоносец.

СССР строил вертолетоносцы, но с соверенно иным назначением - большие противолодочные корабли.

Но "Мистраль" - это корабль, с которого производится именно высадка десанта. Причем, в отличие от старых советских БДК, "Мистраль" не может приблизиться к берегу и провести десантирование непосредственно с борта - он стоит на рейде, а морская пехота высаживается либо на быстроходных надувных катерах, либо с тех самых вертолетов. А противник расстреливает их с берега. Повторим - подойти к берегу, расчистить его ураганным огнем собственной артиллерии и высадить десант этот корабль не может.

То есть "Мистраль" в наших условиях может действовать только в составе некой корабельной группы. Но тоже в ситуации, когда объект находится в радиусе действия штурмовой и истребительной авиации - без поддержки с воздуха вертолетоносец просто мишень.

В той же Франции "Мистрали" могут действовать на дальних радиусах в составе авианосной группы во главе с ударным авианосцем "Шарль де Голль". А у нас? Где наши перспективные авианосные группы, в состав которых могли бы войти новые десантные вертолетоносцы? Программа вооружений строительства авианосцев, тем более с атомной силовой установкой, не предусматривает...

Возможно, для защиты Курил, при наличии береговых аэродромов и приемлемой ледовой обстановки, десантные вертолетоносцы и могли пригодиться. В роли десантной баржи. Но в случае военного конфликта о высадке на территории противника можно сразу забыть. Так что если что - война будет с ограниченным набором возможностей, то есть скорее всего окажется проигранной.

В Заполярье с такой ледовой защитой делать нечего. В океанской зоне не с чем даже соваться, разве что в Сомали, гонять чернокожих пиратов, но с этой задачей справляются и корабли второго ранга... В Черном и Балтийском морях? Грозить украинцам и эстонцам? Ну может быть...

Но вообще планировать вертолетоносцы без авианосного флота - это очень странная идея.

А.Б.