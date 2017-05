Британский суд заочно арестовал российского следователя по делу Магнитского Высокий суд Великобритании заочно арестовал бывшего следователя МВД России по делу Сергея Магнитского Павла Карпова за невыполнение решения суда о выплате компенсации в размере 650 000 фунтов стерлингов фонду Hermitage Capital и неуважение к суду, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на проекта "Law and order in Russia". В сообщении отмечается, что арест был выдан после того, как Карпов нарушил вынесенное судом решение о выплате 650 000 фунтов стерлингов компенсации судебных издержек фонду Hermitage Capital по делу о защите чести и достоинства в 2013 г. По словам главы фонда «Справедливость для Сергея Магнитского» Уильяма Браудера этот ордер означает, что Карпов будет арестован, как только ступит на землю Великобритании. Напомним, в 2016 году фонд Hermitage Capital обратился в Высокий суд Лондона, чтобы востребовать с Карпова выплату компенсации, однако бывший следователь от участия в процессе уклонился. Карпов отказался явиться в суд и дать показания. За неявку в суд бывший следователь в сентябре 2016 года был заочно приговорен к трем месяцам тюремного заключения. 16 ноября 2009 года в московском следственном изоляторе скончался сотрудник фонда Hermitage Capital, партнер британской юридической фирмы Firestone Duncan Ltd. Сергей Магнитский. Он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Коллеги Магнитского - сооснователь Hermitage Capital Уильям Браудер и глава Firestone Джемисон Файерстоун утверждали, что их коллега был заключен под стражу после того, как обнаружил коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД, в том числе и Карпов. Карпов, в свою очередь, участвовал в расследовании одного из дел, связанных с инвестфондом Hermitage Capital, в судах в России и Великобритании. Он добивался прекращения распространения недостоверной информации и взыскания с Браудера, Файерстоуна и компании Hermitage компенсации за клевету.



