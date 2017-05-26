Две трети американцев видят в России врага, а остальные - источник наживы

Опрос телеканала Fox News показал, что почти две трети американцев считают Россию врагом Соединенных Штатов. О своем негативном отношении к России заявили 64 процента опрошенных и лишь 28 процентов признались, что видят в РФ друга и партнера.

В то же время главным врагом для США жители страны считают КНДР. Такого мнения придерживаются 93% респондентов. На втором месте - Иран (80%), на третьем - Сирия (76%). Россия с результатом в 64% заняла четвертое место.

Главным союзником США 96% американцев считают Канаду. Великобританию дружественной США страной называют 95% населения, Францию - 92%, Германию - 87%.

От редакции: При этом до сих пор в общественном мнении РФ бытует мнение о каких-то успехах Путина во внешней политике. Хотя такой степени напряженности в отношениях с США и западом в целом не было и во времена Брежнева. Градус где-то на уровне хрущевского "мы вас закопаем"...

Мы проведем опрос среди наших читателей, но, думается, он мало будет отличаться по результатам от опроса Fox News среди американцев. Мы очень похожи, в том числе и сходим с ума тоже практически одинаково.

Ну скажите, в чем логика? КНДР никогда не нападала на США, наоборот, была жертвой агрессии со стороны западных держав во время Корейской войны, ставшей, по сути, репетицией "третьей мировой". Северная Корея даже не может угрожать непосредственно территории США, хотя Америка держит в непосредственной близости от этой небольшой страны военные силы, способные стереть ее в порошок.

Чем угрожает Америке Иран? Да ничем, даже чисто теоретически. В то время как в военных кругах США периодически обсуждаются сценарии нападения на эту страну.

Чем угрожает США Сирия, уже почти разгромленная как государство, да еще и подвергающаяся периодически массированным ударам американских вооруженных сил? В мире не существует даже ни сирийского, ни тем более иранского терроризма - даже катастрофу 9.11 осуществили граждане дружественной и вооружаемой США Саудовской Аравии...

В этом списке, пожалуй, Россия выглядит наиболее обоснованно - у нас хоть есть оружие массового поражения и стратегические силы, способные его доставить в любую точку планеты. Хотя, если подумать, это Россия уже скоро 30 лет, начиная с падения Беринской стены и поглощения союзной нам ГДР входящей в НАТО Западной Германией, Америка и запад в целом ведут массированное стратегическое наступление на Россию.

Сначала отрыв от СССР всего "восточного блока" и даже советской Прибалтики - напомним, что именно США, оказывается, "никогда не признавали" ее вхождения в состав Союза.

Затем распад собственно СССР и постепенное выстраивание вокруг России "санитарного кордона" из бывших наших же территорий - мы ведь еще помним, как в 90-е могли свободно перемещаться без виз по Польше, Чехии и Словакии, Венгрии... А теперь даже в Таллин - виза. И вот-вот будет введен визовый режим с Украиной. Причем обсуждение "санитарного кордона" на границе с Украиной началось задолго до событий 2014 года.

Шенген стал открытием границ для европейских стран - и фактически "железным занавесом" для россиян, получение виз для которых осложнилось очень сильно.

На востоке войска НАТО стоят в Афганистане в полтора раза дольше, чем "ограниченный контингент" советских войск во времена Брежнева. Только ввод наших войск в Афганистан сопровождался международной истерикой, включая фактический срыв двух подряд олимпиад, а война в Афганистане, которую ведет запад - "дело доблести и геройства".

Международной коалицией был разгромлен Ирак, в прошлом вполне доброжелательно настроенный к РФ. Все это - в непосредственной близости от границ России.

Пакистан, весьма активно вмешивавшийся своими вооруженными силами в конфликт в Афганистане времен советского присутствия (именно пакистанский истребитель сбил самолет будущего вице-президента РФ Руцкого, именно в Пакистане базировались вооруженные силы моджахедов), получил в свое распоряжения ядерное оружие и средства его доставки, спсобные достигать территории РФ. И, заметим, никаких санкций, как в случае с ядерными приготовлениями КНДР.

Активизировались территориальные претензии к РФ со стороны Японии, чего не было уже десятки лет. Япония модернизировала свои вооруженные силы и фактически вышла из режима демилитаризованного государства, прописанного в ее послевоенной конституции. Сегодня японские военнослужащие принимают активное участие в операциях НАТО далеко за пределами островов. Японские "силы самообороны" располагают оружием, которое применимо только на континенте, а никак не на островах. Японский флот, за исключением ядерной составляющей, многочисленней и гораздо лучше в техническом состоянии, чем Тихоокеанский флот РФ. Для своих ВВС "демилитаризованная" Япония рарабатывает истребитель пятого поколения. И, наконец, по данным экспертов, Япония давно уже обладает тактическим, как минимум, ядерным оружием и разнообразными средствами его доставки.

Наконец, на территии бывших советских республик уже размещены силы НАТО и ВВС США, их войска переоснащаются по стандартам НАТО, они участвуют в учениях и военных операциях НАТО. А в бывшей советской Прибалтике, уже вошедшей в НАТО, расположены западные "силы сдерживания" - заметим, "сдерживания" именно России.

Если это не ползучая агрессия со стороны США и их союзников, то что?

Если это не провал всей внешней политики РФ, то что?

Что касается РФ, то провал наблюдается еще и в оборонной политике...

В тоже время в блоке западных держав растет консолидация - давно забыто, что отношения с Канадой у США доходили до военных действий, забыта война за независимость против Британии, войны с Францией на территории той же Канады и даже война с Германией. Сейчас оценки дружелюбия - за 90 процентов. Это выше, чем у РФ с Украиной за весь период "незалежности".

Путинская внешняя политика консолидировала запад - и консолидировала его против России.

Все это напоминает ситуацию на рубеже 19-20 веков, которая привела к разделу Китая "великими державами". Только тогда Россия была среди тех, кто делил Китай, а сейчас скорее наоборот, КНР присоединится к разделу "российского наследства"... Собственно, весь вопрос в том, с кого начнут - с нас или сначала с Ирана?

Анатолий Баранов