Боевой гопак получил законодательное подтверждение

Верховная Рада 25 мая официально признала боевой гопак и рукопашный бой национальными видами спорта, «основанными на национально-культурных традициях Украины». «Сегодня народные депутаты сделали для наших гопаковцев праздник», - заявил спикер парламента Андрей Парубий. Закон, придающий этим видам спорта официальный статус, во втором чтении поддержали 227 народных депутатов.
Документ предусматривает возможность создания федераций боевого гопака и рукопашного боя по решению Министерства молодежи и спорта Украины. Ведомство также будет формировать национальные сборные по этим видам спорта.
«Укринформ» уточняет, что новый закон должен «содействовать возрождению национально-культурных традиций и патриотическому воспитанию, популяризации среди украинцев здорового образа жизни и физической культуры». Документ предусматривает поддержку боевого гопака, хортинга, украинского рукопашного боя «Спас» и украинской борьбы на поясах.
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Петров написал 26.05.2017 12:27
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Из этого выходят, что гопак скоро станет олимпийским видом спорта!
В России необходимо срочно создать школу олимпийского резерва по гопаку, а то отстанем от всего мира.
У них война , а они танцуют написал 26.05.2017 11:53
стоик777 написал 26.05.2017 11:05
сионист-таракан Порошенко - пример для московских сионистов ?