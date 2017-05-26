Боевой гопак получил законодательное подтверждение

Верховная Рада 25 мая официально признала боевой гопак и рукопашный бой национальными видами спорта, «основанными на национально-культурных традициях Украины». «Сегодня народные депутаты сделали для наших гопаковцев праздник», - заявил спикер парламента Андрей Парубий. Закон, придающий этим видам спорта официальный статус, во втором чтении поддержали 227 народных депутатов.

Документ предусматривает возможность создания федераций боевого гопака и рукопашного боя по решению Министерства молодежи и спорта Украины. Ведомство также будет формировать национальные сборные по этим видам спорта.

«Укринформ» уточняет, что новый закон должен «содействовать возрождению национально-культурных традиций и патриотическому воспитанию, популяризации среди украинцев здорового образа жизни и физической культуры». Документ предусматривает поддержку боевого гопака, хортинга, украинского рукопашного боя «Спас» и украинской борьбы на поясах.