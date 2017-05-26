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Московский листок

Боевой гопак получил законодательное подтверждение

Опубликовано 26.05.2017 в разделе комментариев 3

Боевой гопак получил законодательное подтверждение

Верховная Рада 25 мая официально признала боевой гопак и рукопашный бой национальными видами спорта, «основанными на национально-культурных традициях Украины». «Сегодня народные депутаты сделали для наших гопаковцев праздник», - заявил спикер парламента Андрей Парубий. Закон, придающий этим видам спорта официальный статус, во втором чтении поддержали 227 народных депутатов.

Документ предусматривает возможность создания федераций боевого гопака и рукопашного боя по решению Министерства молодежи и спорта Украины. Ведомство также будет формировать национальные сборные по этим видам спорта.

«Укринформ» уточняет, что новый закон должен «содействовать возрождению национально-культурных традиций и патриотическому воспитанию, популяризации среди украинцев здорового образа жизни и физической культуры». Документ предусматривает поддержку боевого гопака, хортинга, украинского рукопашного боя «Спас» и украинской борьбы на поясах. 



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Всего комментариев к статье: 3
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Покорим весь мир
Петров написал 26.05.2017 12:27
"" Ведомство также будет формировать национальные сборные по этим видам спорта. ""
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Из этого выходят, что гопак скоро станет олимпийским видом спорта!
В России необходимо срочно создать школу олимпийского резерва по гопаку, а то отстанем от всего мира.
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(без названия)
У них война , а они танцуют написал 26.05.2017 11:53
Шо за народ такой? У нас никакой войны нет , а танцевать что то неохота.(
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(без названия)
стоик777 написал 26.05.2017 11:05
Сионизм начали уничтожать на славянским землях с Украины?
сионист-таракан Порошенко - пример для московских сионистов ?
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