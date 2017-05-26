Кремляди спешно дистанцируются от реновации и непопулярного Собянина

Замначальника Управления внутренней политики Кремля Александр Харичев накануне вечером в ходе закрытой встречи с политологами и политтехнологами заявил, что федеральному центру следует дистанцироваться от проводимой московской мэрией программы реновации столицы. По его словам, повестка муниципальных выборов в Москве, которые состоятся осенью, будет влиять на федеральную повестку.

Об этом РБК рассказали несколько участников встречи с Харичевым. Источники отметили, что замначальника УВП не давал при этом прямых оценок действиям столичных властей. Также Харичев не пояснил, в чем именно, по мнению Кремля, будет заключаться влияние московской повестки выборов на федеральную.

По словам двух участников встречи, замглавы УВП прямо заявил, что федеральной власти стоит дистанцироваться от реновации, но президента РФ Владимира Путина при этом не упомянул. "Фамилия Путина не звучала, но очевидно, имелось в виду, что президент не должен предоставлять свой политический ресурс Москве", - заключил один из собеседников агентства.

Кроме того, ссылаясь на данные социологических опросов, Харичев заявил, что программу реновации поддерживает большинство жителей пятиэтажек, более 70%. "Он сожалел, что социологически одобряемая программа становится поводом для протестной активности", - отметил еще один участник закрытого мероприятия. Стоит отметить, что, согласно опросу, проведенному лабораторией политических исследований НИУ ВШЭ на митинге 14 мая против реновации Москвы, большинство митинговавших (65%) оказались жителями пятиэтажек.

Тремя днями ранее в Мосгорсуд был подан первый иск, оспаривающий соответствие проекта реновации Москвы Конституции РФ и Жилищному кодексу. Затем москвичи начали массово подавать судебные иски к мэру Сергею Собянину и столичному правительству с требованием отменить голосование по программе реновации и признать его результаты незаконными.

Тема явки на губернаторских и президентских выборах тоже была затронута

Встреча с Харичевым длилась более двух часов, сообщили источники РБК. На мероприятии обсуждался ряд тем, о московской программе реновации и ее политических последствиях говорилось очень много, сказали агентству четыре участника мероприятия. "С реновации начали, реновацией закончили", - пошутил один из собеседников агентства.

Встреча проходила на площадке недавно созданного по инициативе внутриполитического блока Кремля Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). На ней присутствовали около 15 человек, в том числе глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, президент коммуникационного холдинга Minchenko consulting Евгений Минченко, гендиректор PR-агентства "Полилог" Олег Карпилов, политтехнологи Дмитрий Гусев и Андрей Богданов, президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов.

Вместе с тем на встрече Харичев заявил, что перед Кремлем не стоит задача обеспечить 70%-ый результат на выборах президента 2018 года при 70%-ой явке. О показателях 70 на 70 в декабре прошлого года говорил замглавы администрации президента Сергей Кириенко во время учебного семинара для вице-губернаторов по внутренней политике.

В то же время губернаторам не ставят задачу по высокой явке на осенних выборах, передал политтехнолог Дмитрий Гусев содержание встречи. По словам еще одного участника встречи, Харичев сказал, что главное для власти - это законность и легитимность выборов, и перегибы по явке недопустимы. Замглавы УВП сообщил, что Кремль ожидает конкурентной губернаторской кампании в Бурятии, Марий Эл, Севастополе и Кировской области. На Единый день голосования в сентябре будут приглашены иностранные наблюдатели, передал слова Харичева другой эксперт.

От редакции: Позиция, конечно, идеальная. Все прекрасно помнят, что идею доснести хрущобы подал сам Путин, все прекрасно помнят, что и три с половиной триллиона из нефтебюджета выделил на реновацию он же... А далее - дистанцироваться! Мол, вот вам бабло, господа собянинцы, - ну, и вы уж там сами с народом договоритесь, но к новому сроку царя-батюшки всё это панельное наследие социализма должно быть снесено. Прожарятся каштаны - так чужими руками достанем, не прожарятся - так и не надо их вовсе, продолжим внутри Кремля "восстанавливать" монархическое благолепие, "восстанавливать" Чудов монастырь, как бы укоряя нерадивых вельмож... Бояре заведомо плохие, зато царь весь в шоколаде... Но все же прекрасно понимают, что эта суета и показух-реновация связаны только с выборами президентскими, которые уже навроде картины в условном пространстве календаря размещают повыгоднее, чтоб вот именно на день "возвращения в родную гавань" Крыма пришлись, чтобы вышли не выборы, а всенародный прадзник. Но праздничек явно не удался - уже за год это ясно, поднятые с насиженных мест москвичи - явно рейтинг Путина не повысят своими настроениями.

Собянина придётся убирать - в силу амортизации образа, если это не успеет сделать власть, сделают сами разгневанные граждане... Но нам-то, москвичам, важно чтобы эти все их придворные хлопоты перешли в уничтожение правящего класса как класса, вот что. Чтобы локальная проблема стала поводом для москвичей увидеть тотальные проблемы, порождённые режимом, хоть судьба страны и реашется всегда в столице, но важно и страну видеть в судьбоносный момент. Ну, а Путину слишком от многих придётся дистанцироваться, и это станет началом его конца как "президента всех россиян" - ведь и непопулярный Усманов был совсем недавно им награждён как благодетель всея Руси... Зашаталась лодочка, крыс сильно тошнит, но удерживать власть ради всего паразитического класса - её работа галерная.

Д.Ч.

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