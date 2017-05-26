Резолюция запрещенного митинга

Наш митинг, планируемый на 4 июня, запретили. Вполне мирный, без политики. С двумя требованиями: переработать закон о реновации и отправить в отставку нерадивых чиновников, придумавших такой закон. Фамилия одного из них Собянин, остальных мы даже не указывали.

Нам отказали на основании того, что будет проводиться какой-то футбольный чемпионат каких-то конфедераций. Ну, да бог с ним, с футболом. Нам то что делать? Как с властью говорить? Ну не хочет она нас ни видеть, ни слышать. Вообще-то это у нас взаимно, только разница в том, что она нас может запретить, а мы ее нет.

Может быть, нам в следующий раз требовать отставки Путина? Нет, ребята, больше таких требований не будет. Нам нужна не только отставка Собянина или Путина. В конце концов, уберем их – придут другие, еще хуже. Да, да. Еще хуже могут быть. Поэтому, мы не хотим выбирать между плохими и очень плохими. Мы снимаем подобную дихотомию. Теперь мы хотим выбирать ни между людьми, а между общественными системами: капитализмом и социализмом. Поэтому наша энергия должна быть направлена в первую очередь не на смену лиц, а на смену форм общественного строя. То есть от вопросов частного характера нам пора переходить к общим вопросам.

Ограничение политических требований отставкой правящей верхушки есть требования буржуазного характера, требования смены действующего режима абсолютизма буржуазным, в лучшем случае, – буржуазно-демократическим строем. Наши стратегические цели расположены дальше от буржуазно-демократической республики, наша цель – социализм и республика советов. Таким образом, нам нужна отставка капитализма! А отставка конкретных персоналий интересует нас постольку, поскольку они являются неким олицетворением вопросов, имеющих тот самый общий характер и требования их отставки должны идти в русле общей задачи смены общественного строя в стране.

Что же делать конкретно? Тот революционный путь, по которому прошли наши прадеды сто лет назад, для нас сейчас не приемлем по ряду вполне объективных причин. Мы пока не созрели. У нас нет партии, наподобие большевистской, нет вождей, нет новой революционной теории, нет социальной базы, готовой стать авангардом революционного движения, нет никакой революционной практики. Это все нам предстоит наработать. Но, одновременно с этим, нам надо завершить процесс демократизации общества - то, что не смогла сделать сегодняшняя власть, скатившись с пути буржуазной демократии на путь средневекового феодализма, сословной иерархии и крайнего абсолютизма. Я имею ввиду формирование гражданского общества путем развития местного самоуправления. Развивая низовую, базовую демократию и самоуправление на местах мы создадим ту новую политическую реальность, на основе которой возможно будет воссоздать общество нового типа, общество неподвластное диктатуре капитала. Для этого всем гражданам, кому небезразлично то, что происходит в стране и готовым активно включиться в политический процесс, необходимо прямо сейчас создавать в своих районах общественные организации, которые своей целью будут иметь участие и победу на муниципальных выборах осенью этого года.

Формирование советов муниципальных депутатов, свободных от влияния партии власти, будет являться первым подтверждением того, что общество готово само принять на себя все права и обязанности по решению собственных проблем без посторонней помощи представителей олигархического капитала и высшего чиновничества.

Районные советы депутатов будут объединены в окружные и городские, которые, в свою очередь сформируют федеральный совет народных депутатов. Подобные структуры будут работать параллельно с действующей властью, практически создавая ситуацию двоевластия, наподобие той, что имела место в начале прошлого века. Ну а дальше все решит революционное творчество масс и логика классовой борьбы.

И, в завершение, та самая резолюция нашего несостоявшегося митинга.

РЕЗОЛЮЦИЯ

митинга 4 июня 2017 года, город Москва.

Над московскими домами занесен нож бульдозера. Имя этому бульдозеру – реновация. Для кого-то это слово стало залогом счастливой возможности улучшить свои жилищные условия, для кого-то трагедией всей жизни. Этим самым бульдозером власть провела линию окопа между теми, кто «за» и кто «против». «Разделяй и властвуй» - вот их девиз. Этим законом власть провоцирует нас на столкновения, чтобы в мутной воде народной междоусобицы решать свои корыстные задачи, задачи получения прибыли любой ценой. Мы, Народный совет Перово, заявляем решительный протест законодательным инициативам и иным действиям Московских властей, провоцирующим рознь и вражду между жителями города. Мы не поддадимся на провокацию! У нас нет различий во взглядах, у нас один город, одна судьба и один интерес – обустроить свою жизнь так, как мы сами этого хотим, а не так, как это решила московская власть. Среди членов нашего Народного Совета, как и среди присутствующих на митинге, есть и те, кто за реновацию, и те, кто против, но это не значит, что мы объявили друг другу войну. Просто мы искренне хотели найти компромисс и мы его нашли.

Различие во мнениях на реновацию, является следствием внесения проекта закона, нарушающего конституцию, гражданское, градостроительное и жилищное законодательство, законные права и интересы граждан, а главное – отсутствие всякой достоверной информации в отношении существенных параметров самой программы реновации:

- нет плана застройки и соответствующих землеотводов, нет представления о плотности застройки;

- нет проектов домов, мы не знаем этажности, типов домов;

- нет проектов и планов развития социальной инфраструктуры и т.д.

Вместе с тем, существенным образом сокращаются наши права в отношении количества смотровых ордеров, получения денежной компенсации, возможности оспаривать в суде все решения относительно процесса реновации и т.д.

Мы уверены, что при наличии всей полноты информации о программе реновации у подавляющего большинства граждан будет единое мнение в отношении этой программы.

Учитывая вышеизложенное, мы требуем от Московского правительства следующее:

1. Прекратить издавать законы, сеющие рознь между гражданами города.

2. Все законы, имеющие существенное значение для жизни города Москвы и москвичей, выносить на общегородское обсуждение, в т.ч. и закон о реновации.

3. Полностью переработать закон о реновации, включив в него в обязательном порядке следующие нормы:

3.1. принимать программу реновации только после проведения отборочного конкурса проектов, предложенных соискателями – представителями градостроительного комплекса;

3.2. для целей проведения отборочного конкурса и контроля за эффективностью и целевым использованием средств, выделяемых на программу реновации, организовать в каждом районе Москвы общественные комиссии: конкурсную и контрольную, состоящие из жителей, не аффилированных с московской городской властью, и соответствующих специалистов в области архитектуры, дизайна, градостроения, а также в области контрольно-ревизионной и аудиторской работы.

3.3. Итоги работы комиссий: отчеты о результатах конкурсов и акты проверок использования средств систематически публиковать в городской и районной печати, а также на городском и районных сайтах.

3.4. включение конкретного дома в программу реновации проводить на основании решения собственников жилых помещений;

3.5. предоставить право на три смотровых ордера;

3.6. возможность выйти из программы реновации в любое время по желанию собственников жилья;

3.7. соблюдение всех имеющихся градостроительных норм, ГОСТов и СНИПов, пожарной, санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности;

3.8. возможность выбирать собственнику жилья новое жилье по принципу «равнозначности» или «равноценности», при этом за основу стоимости старого жилья необходимо принимать рыночную стоимость до включения дома в программу реновации, а также соответствующую долю в кадастровой стоимости земельного участка, на котором расположен этот жилой дом;

3.9. соблюдение принципа тождественности этажности новых домов на месте снесенных по программе реновации;

3.10. компенсация стоимости квартирного ремонта;

3.11. обеспечение переезда к новому месту жительства за счет города;

3.12. возможность получения по желанию собственника жилья денежной компенсации в размере, указанном в п.3.8.

4. Исключить из проекта закона о реновации всякие ограничения на судебное оспаривание гражданином условий, предлагаемых ему программой реновации.

5. Учитывая неудовлетворительное качество законотворческой работы московской мэрии во главе с г. Собяниным, а также широкий негативный общественный резонанс, вызванный неконституционным проектом закона о реновации – выразить недоверие мэру Собянину и Правительству Москвы и предложить им добровольно уйти в отставку.